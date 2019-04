Football - Ce manchois peut devenir le fan le plus dingue de Ligue 1

Benjamin Midi, originaire de Ducey (Manche) et grand amoureux du Stade Rennais, est en finale d'un concours pour devenir le « Crazy Fan » de Ligue 1, le supporter le plus fou de son club.

Manche, France

Benjamin Midi, 29 ans originaire de Ducey dans le sud-Manche peut devenir dans quelques jours le « Crazy Fan » du championnat de France de football. Ce n'est pas une blague, le concours a été lancé par la Ligue 1 et l'émission de télévision J+1 sur Canal+.

Le but : dénicher le fan le plus fou amoureux de son équipe, le « Crazy Fan » ! Benjamin Midi, a été choisi parmi des dizaines de candidatures pour intégrer la grande finale qui se déroule cette semaine. Petite particularité qui risque de froisser certains normands : le manchois Benjamin Midi ne défend pas les couleurs de Caen, mais celles du club...breton de Rennes. Il en est tombé amoureux il y a plus de 20 ans :

« Mon premier match à Rennes, c'était en 1998. Il y avait une belle équipe avec Nonda qui avait marqué 15 buts cette saison là. J'ai eu le virus et je suis toujours resté fidèle au stade rennais ».

Si Benjamin Midi se retrouve en finale du concours, c'est qu'il est prêt à tout par amour pour son club. Cette saison par exemple, il a suivi Rennes partout en Europe : en Espagne, en Angleterre, en République Tchèque et même au Kazakhstan.

« Je dors dans des auberges de jeunesse. Pour les matchs de coupe d'Europe de Rennes, ça m'a coûté dans les 800 euros »

Une équipe de Canal+ est venue tourner dans la chambre "Stade Rennais" de Benjamin Midi - Benjamin Midi

Un aller-retour Australie/France en un week-end pour voir un match

Benjamin Midi a fait plus fou encore, beaucoup plus fou pour son équipe. En 2014, Rennes affronte Guingamp en finale de coupe de France. A ce moment là, le manchois est à l'autre bout du monde, en Australie. Par amour pour Rennes, il fait l'aller-retour en un week-end !

« Je suis parti de Sydney le jeudi après midi. Je suis arrivé à Paris 24 heures plus tard. La finale, c'était le samedi. Rennes a perdu. Je suis reparti le dimanche soir ».

Un coup de folie qui pourrait bien convaincre les internautes dans cette finale face à un indien inconditionnel du Stade Reims et une « fada » de l'Olympique de Marseille. Vous avez jusqu'à dimanche pour voter pour le manchois Benjamin Midi sur la page officielle du concours « Crazy Fan ».