Football : des amateurs dans la peau des Bleus

Le club amateur de l'US Rungis (Régional 1) a été tiré au sort par la Fédération française de football pour passer une journée à Clairefontaine (Yvelines), au centre national du football, pour préparer leur match de 8ème tour de Coupe de France face à l'AS Nancy Lorraine (Ligue 2) ce samedi.

C'est la "mise au vert de rêve" : 24 heures dans la peau de l'équipe de France de football. Pour la deuxième année consécutive, la Fédération française de football a tiré au sort un des clubs amateurs en lice pour le 8ème tour de la Coupe de France et l'a invité pour une journée de préparation au centre national du football à Clairefontaine (Yvelines).

Ce sont donc les joueurs de l'US Rungis (Val-de-Marne) qui sont les heureux élus cette année. Le bus, aux couleurs de la Coupe de France et de leur équipe, les a déposés au pied du mythique "château", la résidence de l'équipe de France qui sera leur maison pour 24 heures.

Les joueurs de Rungis à la descente du bus à Clairefontaine (Yvelines) © Radio France - Bénédicte Robin

"C'est magique, c'est un rêve"

Pour ces joueurs amateurs, qui s'entraînent trois fois par semaine en sortant du travail, être ici "c'est un rêve" explique Aziz. Cet agent de fret à l'aéroport d'Orly se dit "comme un enfant" ici. Il pense à tous les grands joueurs qui y sont passés et se dit que son "petit club familial est là, c'est magique".

Dans le "château", les joueurs de Rungis profitent du billard © Radio France - Bénédicte Robin

Les joueurs de Rungis profitent du "château" © Radio France - Bénédicte Robin

Au menu du déjeuner : crudités, gravlax de saumon, filet de canard, poisson, risotto, légumes, purée de patate douce, fruits, tiramisu, brownie © Radio France - Bénédicte Robin

Dormir dans les chambres de Zizou ou Mbappé

"On va vire comme l'équipe de France, on va dormir comme l'équipe de France, on va manger comme l'équipe de France, on va jouer sur le même terrain que l'équipe de France" s'extasie Mohamed qui n'en revient toujours pas. "C'est notre moment à nous" sourit-il.

Les noms des joueurs qui ont occupé les chambres sont inscrits à l'entrée © Radio France - Bénédicte Robin

"On va essayer de faire comme eux", les Bleus, poursuit Brian, qui va dormir dans la chambre d'Olivier Giroud. "Je vais dire Monsieur Giroud parce que c'est un très grand buteur" explique l'agent technique de la mairie d'Orly. "Ce n'est pas la chambre qui va faire de moi un meilleur joueur mais on se dit qu'on est très chanceux", conclut-il.

Les joueurs de Rungis dorment à deux par chambre, ce qui n'est pas toujours le cas des Bleus © Radio France - Bénédicte Robin

S'inspirer des Bleus pour gagner face aux professionnels de ligue 2

L'excitation leur donne des ailes même si, confie le président du club, Christophe Lamouroux "au point de vue sportif, ce n'est pas la préparation idéale, mais c'est la préparation la plus magique. Et si on peut prendre exemple sur l'équipe de France pour gagner face à Nancy ce serait parfait !"

Séance photo devant la Coupe du Monde géante © Radio France - Bénédicte Robin

Et c'est vrai que le match qui les attend ce samedi après-midi n'est pas une mince affaire. L'US Rungis évolue en Régional 1, c'est-à-dire quatre divisions en-dessous de la ligue 2 où joue l'AS Nancy Lorraine. Mais le petit club du Val-de-Marne veut y croire car "en Coupe de France, tout est possible" assure Ousmane, le capitaine.

Le match US Rungis - AS Nancy Lorraine se joue à 13h30 ce samedi, au stade Léo Lagrange de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) et non au stade Lucien Grelinger de Rungis qui n'est pas homologué pour recevoir une formation de ligue 2.