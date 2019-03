Football : Guewen est la star du Stade Rennais...sur Fifa football !

Rennes, France

C'est un job qui fait rêver de nombreux adolescents, mais pas seulement. Mi-décembre, le Stade Rennais a embauché un nouveau joueur. Vous ne l'avez pas vu sur le terrain parce que Guewen Masson, c'est son nom, est un joueur professionnel de e-sport. Il joue au foot...mais sur console.

Un contrat de trois ans

Guewen fait même partie des champions Fifa sur Playstation, le jeu vidéo le plus vendu en France. Il est actuellement 21e meilleur joueur mondial. A 20 ans, celui qui s'appelle "Akiro" sur les réseaux a été embauché pour trois ans pour représenter les rouge et noir dans le monde virtuel. Ce mercredi 27 mars il a défié les fans du Stade Rennais à la foire de Rennes. L'occasion de mieux connaître son métier.

[ÉVÈNEMENT]

Quoi de mieux qu'un match face à @AkiroFiFa pour tester son niveau à FIFA ? 🎮⚽

C'est à la Foire de Rennes (parc expo) que ça se passe ! pic.twitter.com/0Qw8Q0Wfb4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 27, 2019

Ce joueur de foot du club de Guichen a débuté sur Fifa quasiment par accident il y a deux ans lors d'une soirée entre copains. "'Je gagnais, du coup j'ai eu envie de me lancer dans la compétition et ça a marché. J'ai été repéré par le Stade Rennais."

Supporter du club de la capitale bretonne depuis qu'il est tout petit, Guewen a eu du mal à réaliser que son rêve se réalisait. "Au début il y a eu un temps d'adaptation parce que je suis jeune mais c'est vrai que c'est incroyable. Quand on est supporter on ne peut pas rêver mieux que d'intégrer le club de ses rêves. Je suis le premier joueur du stade Rennais en e-sport c'est fou !" Akiro fait aussi la fierté de sa famille.

30 matches à disputer chaque week-end

Comme les vrais joueurs professionnels, le week-end le jeune homme doit disputer des matches. "Il y en a 30 et ça dure une quinzaine de minutes à chaque fois." Pendant la semaine, il s'entraîne. "Le club me met un préparateur physique à disposition parce qu'il faut travailler le mental et le physique. Je fais du vélo, je vais bientôt démarrer la natation et la musculation est importante. Je dois travailler sur ma posture quand je joue et donc on muscle mes lombaires."

Des parties jouées face à Bensebaini ou Niang

Guewen a quasiment des horaires de bureau, mais il reste mystérieux sur son salaire. Il le sait, il ne pourra pas exercer ce métier toute sa vie alors il pense déjà à l'avenir. "Je suis quelqu'un d'ambitieux, pour l'instant j'en profite mais peut-être que je pourrai me reconvertir dans le coaching," explique celui qui a suivi des études de commerce. "Aujourd'hui il y a des gens au-dessus de moi mais moi je veux me battre pour mes couleurs et progresser encore plus. J'ai une grinta en moi et c'est ça qui fait la différence."

De temps en temps, Guewen se frotte aux vrais joueurs du Stade Rennais comme Bensebaini, Niang ou Grenier. En revanche sa star à lui, Hatem Ben Arfa ne serait pas vraiment fan du jeu.