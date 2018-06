Arnaud Bescond est Breton, mais il vit la moitié de l'année au Pérou. Ce jeudi il a assisté au match de la coupe du monde de football depuis Lima, la capitale péruvienne, et il espérait secrètement que les tricolores trébuchent face aux Sud-Américains. Finalement la France s'est imposée 1-0.

"J'étais pour l'équipe du Pérou parce que ma copine est péruvienne et j'ai tout mes amis ici", lâche d'emblée Arnaud Bescond. Ce Breton vit la moitié de l'année dans ce pays et hier il s'y trouvait justement, pour assister à la rencontre. Il était au milieu de milliers de Péruviens, massés devant un écran géant sur la place centrale de Lima, la capitale.

"L'ambiance était impressionnante parce que ça faisait 36 ans que le Pérou n'avait plus participé à un mondial et ici le football c'est vraiment une religion", explique Arnaud Bescond. Le Breton a donc vécu la déception de tout un peuple après le but inscrit par Kylian Mbappé. La défaite des Péruviens était synonyme d'élimination.

Je pense que ma copine est en train de pleurer

"l'ambiance est vraiment retombée, regrette Arnaud Bescond, ça a un côté morbide, tous les Péruviens sont en pleurs et la place s'est vidée en quelques minutes. Je suis triste pour mes amis Péruviens. Cette participation à la coupe du monde, ici, ça avait quelque chose de grandiose".

Les Péruviens ont encore un dernier match à disputer. Ils affronteront l'Australie mardi 26 juin. Même s'ils ne peuvent plus se qualifier pour la suite de la compétition, ils espèrent avoir au moins l'occasion de marquer un but pour sortir par la grande porte.