Football : le MMArena aux couleurs de la Ligue 2 avec Quevilly-Rouen

Pour cinq matchs, les joueurs de Quevilly-Rouen vont jouer "à domicile" au Mans, le temps que leur stade soit rénové. Les Rouennais montés en Ligue 2 de footabll à l'issue de la dernière saison affrontent Sochaux à 20 heures ce vendredi dans l'enceinte mancelle de 25.000 places...

Jouer à plus de 200km de chez soi n'est pas forcément évident mais les "rouges et jaunes" - Quevilly Rouen a les mêmes couleurs que le club du Mans FC - n'ont pas lésinés pour transformer l'arène sarthoise. Les Rouennais joueront six matchs en Sarthe, au total. Cinq de championnat, un de Coupe de la Ligue, contre Orléans, mardi. "Déjà, les sièges sont de la même couleur" plaisant l'entraîneur Emmnuel da Costa. Et il a tenu à ce que l'équipe s'entraîne jeudi soir dans le grand stade de 25.000 places pour que les joueurs prennent leurs marques "pour éviter les selfies, éviter de regarder ce qui se passe à droite et à gauche et perdre la concentration qui sera primordiale, j'avais émis le souhait de m'entraîner la veille pour s'acclimater un peu".

Sur le banc des joueurs du MMArena du Mans, les écussons de Quevilly-Rouen... © Radio France - Marie Mutricy

Le stade ne sera pas un prétexte

Maintenant que le championnat est lancé, Emmanuel da Costa balaie l'argument du dépaysement : "on va pas se cacher derrière ça. On savait pertinemment avant le championnat qu'on jouerait au Mans jusqu'à la mi-octobre. On va attacher notre énergie à être performant, tout simplement". Et puis, les stades où l'écho du ballon est plus fort que les applaudissements des spectateurs, l'équipe connaît ! "En terme d'engouement, en terme de spectateur, vous savez, on est une équipe qui vient du National, avec tous les avantages et les inconvénients du National. Souvent, on jouait devant des stades vides, donc ça ne changera pas grand chose pour nous" conclut le coach.

La signalétique du QRM est partout !

Regardez bien : sur les bords du terrain du MMArena au Mans, ce sont des sponsors rouennais qu'on aperçoit. © Radio France - Marie Mutricy

Du vestiaire des joueurs à la salle de presse en passant par les sièges au bord du terrain et jusqu'aux sponsors de l'équipe, tout est aux couleurs et au logo du QRM. Arnaud Larue, le directeur commercial du club a ainsi installé plus de 40 panneaux signalétiques : "on s'engage à amener toute la signalétique de nos partenaires qui se sont engagés pour les 19 matchs du championnat". Des panneaux qu'il faudra enlever après chaque match...