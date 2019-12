Portieux : carton plein des footballeurs pour leur calendrier culotté

Portieux, France

Le Lorrain n'est pas frileux. La preuve : les footballeurs de Portieux ont bravé le vent et le froid vosgien pour mettre leur derrière en avant. L'idée, un peu folle, a été lancée par Jean-Roger, l'arrière-droit portessien : poser tout nu dans un calendrier, avant de le mettre en vente !

Leurs lunes font la Une

Le défenseur n'a finalement pas eu beaucoup de mal à convaincre ses coéquipiers : "Ils n'ont pas eu peur de se dévoiler, explique-t-il. Et puis, _on est une bande de copains avant tout_. La compétition d'accord, mais on est quand même plus pour la troisième mi-temps."

Le nom du calendrier ? Les "Presque Dieux du Stade". "Il faut dire qu'on n'a pas vraiment des corps d'athlètes," raconte Jean-Roger.

"Les Dieux du Stade, ça aurait fait un peu vantard, on n'a pas le physique pour."

Le jour de la séance photo, Jean-Roger et ses coéquipiers font appel au président pour leur tirer le portrait à l'air libre. "Heureusement, il faisait pas trop froid ce jour-là," se rappelle Franck Daval, patron et désormais photographe officiel du club. "Celle que je préfère c'est celle dans le camion : j'ai l'impression d'avoir devant moi la 7ème compagnie."

"J'ai l'impression d'avoir en face de moi la 7ème compagnie", rigole le président du club - Franck Daval, LSCP Football Club

Quelques retouches nécessaires

En tout, près de 200 photos ont été prises pour une sélection finale de 15 clichés. Après vérification, des retouches se sont avérées nécessaires avant d'envoyer le tout chez l'imprimeur. "Sur la photo du tir à la corde, il y avait quelque chose qui dépassait, confie Jean-Roger. Alors, pour rester corrects, on a préféré le cacher avec le logo du club."

A peine sortis, les "Presque Dieux du Stade" de Portieux connaissent un succès immédiat. La centaine d'exemplaires s'écoule en une dizaine de jours. Aujourd'hui en rupture de stock, une nouvelle commande est programmée. "Les réseaux sociaux se sont emballés, poursuit Jean-Roger. On a fait 10.000 vues sur notre page Facebook, et ça donne de la visibilité au club."

"C'est vrai que ça fait parler et justement on en a besoin, rajoute Franck Daval. Parce qu'on a des infrastructures qui ne permettent pas d'accueillir les gens dans un cadre qui correspond à ce que demandent les joueurs. Si les instances peuvent investir pour nous aider, ça nous arrangerait bien aussi."

Des bénéfices pour le foot adapté

Franck Daval espère également récupérer quelques centaines d'euros grâce à la vente de ces calendriers. Les bénéfices permettront d'acheter de nouveaux shorts et du matériel. Mais pas seulement : "On est en train de monter un projet pour faire des licences de foot adapté, déclare le patron du club.

"Une partie de cette somme permettra d’initier les personnes handicapées au football, chose qui n’existe pas tellement aujourd'hui, ça nous tient vraiment à cœur."

Ce calendrier de l'Avent et de l'arrière est vendu dix euros directement au stade ou auprès de Franck Daval. "En tout cas, c'était une journée extraordinaire. C'est des souvenirs qui vont nous rester. On a bien rigolé, on a passé un très bon moment et _je remercie tous ceux qui ont participé à ce calendrier parce qu'aujourd'hui on en est fiers_," conclut le président du Loisirs Sports Culture de Portieux. Le club a été créé en 2014 et compte aujourd'hui deux équipes seniors (3ème et 4ème division de district, une équipe féminine ainsi qu'une école pour les jeunes. Et bientôt, donc, une section de football adapté.