Forbach : le plus grand puzzle du monde est Mosellan

Un puzzle de 48 000 pièces, le plus grand au monde. Voilà la dernière trouvaille d'Alizé Group, une société basée à Behren-les-Forbach, en Moselle-Est.

Imaginé et commercialisé dans ce grand entrepôt de 2 400 mètres carrés du technopôle Forbach Sud, le puzzle mesure 7,69 mètres de long sur 2,04 mètres de haut. "Il est livré dans une valise, puisque le thème du puzzle, c'est l'invitation au voyage", explique Éric Lathière Lavergne, le patron.

Chaque pochon contient 2 000 pièces, représentant des monuments emblématiques autour du monde. © Radio France - Soizic Bour

24 pochons de 2 000 pièces

Dans la valise, 24 petits sacs en plastique contenant chacun 2 000 pièces, chaque sac représentant un pays et ses monuments emblématiques. "Pour la France on a la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, pour l'Angleterre on a Big Ben et le Parlement, on a la Mecque, Israël, la Grande Muraille de Chine... On a essayé de respecter l'ensemble des pays et l'ensemble des religions", énumère Éric Lathière Lavergne.

Bientôt un record dans le Guiness Book ?

Le puzzle est commercialisé sous la propre marque de l'entreprise, nommée Grafika. Il a été pensé en France, mais est fabriqué en Turquie.

Cette petite marque détient donc le record du plus grand puzzle du monde. "Nous avons contacté le Guiness Book des records mais pour le moment nous n'avons pas de réponse", explique Éric Lathière Lavergne.

Par rapport à Ravensburger, on est des nains, mais le record, c'est nous !

Jusqu'alors le record était détenu par les poids-lourds du puzzle : l'Allemand Ravensburger et l'Espagnol Educa. "Nous sommes d'autant plus fiers que notre société est petite, notre chiffre d'affaire est de 6 millions d'euros chaque année contre 200 millions pour Ravensburger, on est des nains, mais c'est nous qui avons pourtant ce record !", se félicite le patron.

"On a conçu, stocké et commercialisé le puzzle en France, en réglant les questions techniques sans avoir le savoir-faire vieux de plusieurs années de Ravensburger, nous ça, fait seulement 5 ans, mais nous sommes très agiles et nous travaillons vite", ajoute Éric Lathière Lavergne.

Déjà 300 puzzles vendus

Ce puzzle inédit a été mis en stock pour la première fois en septembre 2017, pour l'instant l'entreprise en a vendu un peu plus de 300, mais le patron table sur 500 exemplaires vendus "avant qu'on batte encore une fois le record ou qu'on en fasse un autre modèle sur le même taille", souligne-t-il.

Plusieurs années de travail pour assembler toutes les pièces

En attendant question timing, pour réaliser ce puzzle, il faut clairement avoir du temps devant soi : "Les clients les plus aguerris l'ont terminé en 3/4 mois, mais pour ceux qui y vont tranquillement, comptez plusieurs années", note Éric Lathière Lavergne.

La société Alizé Group reçoit plus de 1 000 commandes par jour, et montera jusqu'à 4 000 au moment des fêtes. © Radio France - Soizic Bour

La société Alizé Group commercialise les puzzles sur son site internet planetpuzzle.com. Elle envoyait 1 000 commandes par jour à la mi novembre, contre 400 en période creuse et au plus fort de la saison de Noël, elle monte à 4 000 commandes par jour.