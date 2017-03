Fotoioù | Un abadenn "C'hoari ha Deskiñ" enrollet e Kabusined Brest

Anavezout a rit an abadenn skinwel "Question pour un Champion"? Dec'h ez eus bet enrollet un abadenn, war ar memes patrom, e mediaoueg Brest. Anvet eo "C'hoari ha deskiñ", ha skignet e vo war ar chadenn Brezhoweb.

Bep taol e vez enrollet an abadennoù "C'hoari ha Deskiñ" war-eeun eus kêrioù Breizh. Evit ar wech-mañ e oa e Brest, neuze, e mediaoueg ar Gabusined. Teir abadenn a zo bet enrollet, gant skolajidi Diwan ar Relek, stajidi Stumdi o teskiñ brezhoneg, ha brezhonegerien ampart.

Pevar c'hoarier ha pevar rummad

4 c'hoarier a vez o stourm evit reiñ ar muiañ a c'houlennoù mat. Kavout ar c'hemmadurioù mat, skarzhañ ur gêr eus ur rummad gêrioù, pe c'hoazh adkavout pozioù ur ganaouenn, a bep seurt goulennoù a zo, tro dro d'ar yezhadur ha d'ar brezhoneg. Pevar rummad a zo evit pep abadenn, ha bep taol e vez skarzhet un den, betek na chomo nemet unan.

Adkavit fotoioù an abadenn enrollet e Brest amañ dindan

Lusket e vez an abadennoù gant Sten Charbonneau ha Tangi Merien. Pep hini e rol : Sten a vez o prientiñ ar goulennoù hag o tifaziañ an dud war ar renk, ha Tangi a sav ar goulennoù ouzh an dud, hag a ro startijenn d'an abadenn, sikouret gant an arvesterien.

An abadennoù enrollet e Brest a vo da welout war lec'hienn Brezhoweb a-benn nebeut.