Fougères : Emma et Mathis, un jeune couple, sauvent un bébé au bord de la route

Ils n'ont que 18 et 19 ans. Dimanche 30 août, en début d'après-midi, deux jeunes habitants du pays de Fougères Mathis Blanchet et Emma Couillard sauvent un bébé alors que la maman est en train d'accoucher dans une voiture au bord de la route qui relie Fougères à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine). Lui est pompier volontaire à Louvigné-du-Désert, la jeune femme est secouriste et veut devenir infirmière. Ils sont tous les deux lycéens au lycée Edmond-Michelet à Fougères, Mathis est en bac pro service aux personnes et aux territoires et Emma en bac pro accompagnement, soin et service à la personne.

Un automobiliste appelle au secours

Ce dimanche, Mathis et Emma viennent de juste de quitter Fougères. C'est alors que sur le bas coté de la route, au milieu de la forêt, ils aperçoivent une voiture dont les feux de détresse clignotent. Un homme leur fait signe. Le jeune couple s'arrête. Dans la voiture, sa femme est en train d'accoucher. Mathis, jeune pompier volontaire, intervient alors avec un grand sang froid. "La femme me dit qu'elle sent la tête du bébé arriver et justement je vois la tête du bébé et c'était assez surprenant" raconte Mathis. "Je prends alors la tête et j'encourage la mère à pousser. Et à partir du cou, je vois que la tête est toute bleue et je vois que le cordon ombilical entoure le cou. Je dis à la femme de continuer de pousser dès qu'il y a une contraction".

Le bébé est sorti entièrement. Je l'ai réceptionné et ma compagne a eu le réflexe de masser le bébé - Mathis Blanchet

J'ai pris l'initiative de le prendre directement et de faire un massage au niveau du dos pour le stimuler. J'ai enlevé le liquide amniotique avec mes doigts car ça ne sortait pas de sa bouche et ça restait bloqué dans sa gorge - Emma Couillard

Le bébé est sauvé

Et immédiatement le bébé se met à pleurer. Le papa et la maman fondent en larmes. Mathis recouvre alors la maman d'une couverture de survie. Les pompiers viennent d'arriver en ambulance et transfèrent la maman vers la maternité de Fougères.

Les parents nous ont félicités et nous ont dit un grand merci - Emma

C'est fantastique. Une aventure assez incroyable - Mathis

Mathis et Emma se sont rendus à la maternité lundi. Le papa, la maman et le bébé, une petite fille prénommé Logane, se portent bien. Depuis dans leur lycée, comme auprès de leurs proches Emma et Mathis sont devenus deux héros.