Fourmi, cafard, tardigrade : elles vont survivre à l'humanité, ces sales bêtes !

La fourmi tue les faibles. La cafard résiste aux insecticides. Le tardigrade survit dans l'espace. Quelles sales bêtes !

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. Minuscules, discrètes et championnes de la survie, ces sales bêtes sont prêtes à prendre notre place.

La fourmi est increvable

Nous les Hommes dominons le Monde par notre intelligence mais dès qu'il s'agit de survivre à des grandes catastrophes, c'est autre chose. Nous savons déjà que la fourmi et son milliard de milliards de congénères domineront la Terre à notre disparition. De plus, leur poids cumulé excède celui de l'humanité. Toutes ces données chiffrées font peur !

Une fourmi sur une fleur © Getty

Conquérante, elle survit à tous les climats et a colonisé la quasi-totalité du globe. Heureusement pour nous, elle n'est pas lourdement armée et ses troupes peuvent être écrasées facilement. On évite de peu l'asservissement.

Bestiole sociable, la fourmi vit en communauté, mais attention à vous si vous couvez un rhume, elle n'hésitera pas à vous zigouiller. Une chose est sûre, elles ne se laisseront pas dépasser par des armées de fourmis-zombies.

Le cafard est increvable

Il se tapit dans le noir et grouille dans les cuisines. Le cafard dégoûte. Doté d'un "estomac" à toute épreuve, il mange tout et vraiment n'importe quoi : des miettes, des poils, des cheveux, des fibres de vêtements sales et même des insectes morts. On peut dire qu'il est largement à l'abri d'une épidémie de gastro.

Le cafard, le cauchemar des cuisines © Getty - Joao Paulo Burini

Considéré comme nuisible, sa résistance aux insecticides fait le bonheur des drogueries. Increvable, il survit à ces produits chimiques. Pour l'exterminer une seule solution : sortir les armes lourdes. Si on veut lui serrer le kiki, il faut associer plusieurs insecticides. Pauvre cafard et surtout... pauvre couche d'ozone.

La rumeur dit qu'on les a vus sur les sites d'Hiroshima et de Nagasaki après le largage des bombes atomiques. Le cafard aurait-il inspiré le personnage de Godzilla ?

Le tardigrade est indestructible

Souvent appelé l'ourson d'eau, le tardigrade est une petite bestiole pas plus grande qu'un millimètre. Ultra petit, il est également ultra indestructible. Il peut survivre au zéro absolu (-273°C), aux rayons X, aux fortes pressions atmosphériques, à la déshydratation, au manque d'oxygène, aux produits toxiques... bref, indestructible !

Même dans l'espace, il survit au vide sidéral et a été envoyé en mission spatiale sur la Lune avec la sonde israélienne Beresheet.

Le tardigrade appelé plus communément ourson d'eau © Getty - STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Autosuffisant sexuellement, il peut se reproduire tout seul.

Avec toutes ces caractéristiques de super-héros, pourquoi n'y a-t-il pas encore de films sur lui ?

