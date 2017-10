Fourmies : une guirlande de 70 km de soutiens-gorge pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

L'espace Cancer de Fourmies lance un défi fou relier Octobre Rose 2017 à Octobre Rose 2018 en préparant une guirlande de 8000 soutiens-gorge customisés, un moyen de sensibiliser au dépistage du cancer du sein tout en s'amusant.

La vile de Fourmies aime les défis, après la plus grande écharpe du monde de 68 km en 2012, l'Espace Cancer propose la plus grande guirlande de soutien gorge customisés.

Un défi sur 1 an pour relier octobre rose 2017 à octobre rose 2018 pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, car d'année en année le nombre de femmes de 50 à 74 qui passent leur mammographie de contrôle est en baisse, elles sont seulement 50% à la faire alors que détecté à temps, 9 cancers sur 10 se soignent.

En promenant leurs ateliers un peu partout leur boite à soutien gorge avec les plumes, paillettes et autres perles, dans les lycées, médiathèques, chez les boxeuses, etc, les bénévoles de l'espace Cancer espèrent sensibiliser le maximum de personnes et même les hommes, comme Jean une aiguille à la main, prêt à coudre une bouton sur un soutien gorge : " combien de cancer apporte la discorde dans le ménage donc tout le monde est concerné".

Des soutiens-gorge customisés © Radio France - Rafaela Biry-Vincente

8.000 soutiens-gorge à trouver

Au delà de la sensibilisation, les bénévoles espèrent dédramatiser aussi l'objet soutien gorge, symbole de féminité, en jouant avec , les malades et anciennes malades se confient sur leur parcours, c'est aussi un moyen de faire le deuil en quelque sorte de leur sein perdu, explique Patricia Poupelle, la présidente de l'Espace Cancer.

L'association qui a déjà le grenier plein de soutien gorge, attend quand même vos dons car il va falloir 8.000 soutien gorge pour réaliser le défi, toutes les tailles, tous les bonnets, push-up, invisibles, etc, tous sont les bienvenus vous pouvez les adresser au 58 Avenue Kennedy 59610 Fourmies, ou contacter l'association au 03 27 57 47 33.