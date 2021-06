28 Périgourdins vont tenter de remporter le concours de la meilleure tarte aux fraises du Périgord

Qui réalisera la meilleure tarte aux fraises du Périgord ? Réponse ce samedi 19 juin au CFA (centre de formation des apprentis) de Boulazac en Dordogne. La Cité du Goût et des Saveurs de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Dordogne organise pour la première fois dans le département un concours qui mélange des apprentis et des pâtissiers amateurs.

Selon la Chambre de Métiers, 28 candidats sont inscrits dont 12 apprentis. Les 16 autres Périgourdins qui tentent leur chance viennent de tout le département : Agonac, Eymet, Brantôme, Saint-Saud-Lacoussière, Campagnac-de-Quercy ou encore Marsaneix.

Les 28 candidats doivent venir avec leur fond de tarte précuit. Ils réaliseront sur place le montage et la crème. Ils ont le droit de "réinventer la tarte aux fraises" avec les ingrédients qu'ils souhaitent. Les fraises du Périgord seront fournies ainsi que le matériel pour cuisiner.

Les 28 tartes seront départagées parmi un jury composé de pâtissiers professionnels dont François Joseph et François Granger et de huit sportifs de haut-niveau. Le gagnant ou la gagnante sera intronisée par la Confrérie de la Fraise.