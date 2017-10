France Bleu Gard Lozère captée sur la bande FM en Finlande !

Un Finlandais a réussi à capter via les ondes FM France Bleu Gard-Lozère en Finlande un soir au mois de juin. Il nous a écrit et il a envoyé l'enregistrement. Les ondes donc ont fait un bond de 2.300 kilomètres. C'est exceptionnel mais possible.

C'est le 17 juin 2017 aux alentours de 21h que Juha Ylönen, Finlandais, a entendu dans ses oreilles France Bleu Gard-Lozère alors qu'il était chez lui à Helsinki. Cela peut paraître très mystérieux, notre antenne est normalement diffusée via la bande FM dans le Gard, en Lozère, dans certaines parties de l'Ardèche, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône mais à priori pas en Finlande qui est située à plus de 2 300 kilomètres de notre émetteur.

Et pourtant la magie s'est bien produite, l'enregistrement de Juha est clair: il s'agit de France Bleu Gard-Lozère. D'ailleurs ce radio amateur a bien repéré notre radio.

J’ai eu le plaisir d’écouter votre Station ici en Finlande le 17 juin 2017 ! Il été possible parce que l'ionosphère peut parfois refléter des signaux vers la Terre comme un miroir" - Juha Ylönen

Extrait de France Bleu Gard-Lozère capté en Finlande.

Juha Ylönen a capté France Bleu avec son poste radio, sur sa terrasse. Seule explication possible: ce jour là, les couches atmosphériques à 100 ou 200 kilomètres d'altitude, étaient bien disposées à l'égard de France Bleu, elles ont piégé notre émission, et l'ont renvoyée en écho 2.300 kilomètres plus loin. Le son est un peu brouillé mais c'est bien nous à Helsinki dans un banal transistor !

Reste une question : sommes-nous aussi capté à Rovaniemi, le village du père Noël, 700 kilomètres au nord d'Helsinki ? Ce serait plus simple de lui envoyer un petit message par France Bleu Gard-Lozère que de lui écrire une lettre... on peut rêver !