France Bleu Isère fête ses 35 ans : revivez les premières minutes d'antenne

"C'était un moment très fort de lancer une radio. il y avait du silence, puis un son. C'est ma voix que les gens ont entendu en premier", raconte avec émotion Thierry Carra, premier animateur de Radio Isère lors du lancement de la station, il y a 35 ans. Devenue Radio France Isère en 1986 puis France Bleu Isère en 2000, Radio Isère avait été lancé le vendredi 16 décembre 1983. Réécoutez quelques extraits des premières minutes de l'antenne.

Les premières minutes d'antenne

Francebleu.fr a fait un plongeon dans les archives de France Bleu Isère pour retrouver l'ouverture de l'antenne, avec par ordre d'apparition : la cloche de France Bleu Isère, l'ouverture avec Thierry Carra et le directeur de la station à 5h57, une promotion pour "Isère et aujourd'hui", émission de Denis Faroud, le premier jeu à l'antenne, le premier auditeur à l'antenne, les premiers disques passés à l'antenne, l'inauguration par Léon Zitrone et surtout les jingles, d'une autre époque : "Radio Isère, FM et stéréo !".