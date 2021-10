France Bleu Live : Christophe demande en mariage Catherine pendant le concert de Tryo à l'Espace Mayenne

Ce fut une soirée de folie.2.500 spectateurs à l'Espace Mayenne, à Laval, pour le concert des 40 ans de France Bleu Mayenne avec Rouquine et Tryo. Un public en délire et dans la salle un couple qui s'en est donné à coeur joie. Un homme et une femme qui connaissent sur le bout des doigts les chansons de Tryo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Christophe et Catherine, qui filent le parfait amour depuis 6 ans, se souviendront longtemps de ce jeudi 28 octobre, très longtemps. Non seulement ils ont chanté, crié, se sont amusés comme des gamins, reprenant les airs de leur groupe préféré. Mais, en plus, il y a eu une sacrée surprise. Christophe, qui cherchait depuis longtemps une occasion originale pour déclarer sa flamme, a fait sa demande officielle en mariage pendant le titre "Serre-moi". Et "Cathou", comme il l'appelle affectueusement, a dit oui.

La cérémonie se déroulera dans les prochains mois avec évidemment les chansons de Tryo au cours de la fête qui célèbrera cette belle union. France Bleu Mayenne souhaite à Catherine et Christophe plein de bonheur. Vive les (futurs) mariés !