Orléans, France

Vos paupières sont lourdes, très lourdes... Jusqu'à ce dimanche soir, un festival d'hypnose a lieu à Orléans, au jardin de l’Évêché. C'est une première en France et c'est organisé par le très actif club d'hypnose d'Orléans. Depuis jeudi, conférences, démonstrations et spectacles s’enchaînent. Les organisateurs attendent environ 3 000 personnes sur quatre jours.

L'occasion d'approcher d'un peu plus près cette discipline, popularisée notamment par d’impressionnants spectacles, et notamment l'hypnotiseur canadien Messmer. Mais ce n'est pas que ça ! L'hypnose peut aussi être utilisée en thérapie, pour arrêter de fumer, ne plus avoir de phobie ou encore se sentir mieux.

"Si l'un des deux ne veut pas, ça ne fonctionne pas."

Notre reporter s'est justement prêté au jeu ! Il est hypnotisé par Sylvain Brosset, hypnotiseur thérapeutique depuis une douzaine d'années et par ailleurs président du club d'hypnose d'Orléans. Première interrogation : l'hypnose fonctionne-t-elle sur tout le monde ? Oui, répond Sylvain Brosset : "On peut tous être hypnotisé. J'aime bien comparer ça à une sorte de danse. Si l'un des deux ne veut pas danser, ça ne fonctionne pas."

Régler un problème d'addiction, de phobie... ou simplement se sentir mieux

L'hypnose permet de régler des problèmes de phobie ou d'addiction : "En majorité le tabac. Deuxième point ça va être les troubles du comportement alimentaire, et aujourd'hui on a de plus en plus d'enfants qui viennent nous voir pour des problèmes de pipi au lit, ou des phobies scolaires." Notre journaliste n'a pas ce type de soucis, il va donc faire une séance pour se sentir plus en forme.

Très rapidement, il lâche prise, et sans même l'effleurer, Sylvain parvient à contrôler son bras. La séance dure une dizaine de minutes, les effets se font sentir : notre reporter se sent en forme, plutôt détendu. Mais pour faire disparaître une phobie ou une addiction ou une phobie, c'est plus long, jusqu'à quatre séances.

L'hypnose : une discipline accessible

Et si on peut avoir l'impression que les hypnotiseurs ont un don, en réalité, il n'en est rien ! Tout le monde peut apprendre les bases cette discipline assez rapidement. Philippe Loiseau, est passionné depuis trois ans et est membre du club d'hypnose d'Orléans : "En 2015, j'étais dans un club de vacances où il y avait des spectacles tous les soirs. Et un soir c'était un spectacle d'hypnose. Moi j'étais très sceptique très cartésien et j'avais une mauvaise image de l'hypnose. Il s'est avéré que je faisais partie des 25% de gens très réceptifs, et j'ai passé une heure sur scène à faire des choses incroyables." Il poursuit : "Quand je suis rentré de vacances j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé, comment ça fonctionnait. J'ai découvert qu'il y avait un club d'hypnose à Orléans et en plus il y avait des formations. J'ai fait cette formation sur deux jours. À la fin de ce week-end j'ai réalisé ma première hypnose, et ça a été un très grand moment pour moi."

Infos : L'entrée du festival est gratuite. Ce dimanche : conférence sur l'auto-hypnose (11h) / Concert du duo Sucré&salé (14h) / Spectacle du club d'hypnose d'Orléans (16h)