France Bleu Paris vous accompagne depuis 20 ans, votre radio s'appelait alors la "City Radio". Pour célébrer ce bel anniversaire et la rentrée, un concert aura lieu ce vendredi 2 septembre, dans les jardins du Trocadéro en marge du Village international de la gastronomie.

France Bleu Paris fête sa rentrée et ses 20 ans avec un concert dans les jardins du Trocadéro

Un concert est organisé dans les jardins du Trocadéro à Paris, ce vendredi 2 septembre, pour fêter la rentrée et les 20 ans de France Bleu Paris.

France Bleu Paris souffle ses 20 ans ce vendredi 2 septembre. Son ancêtre "la City Radio" a commencé à émettre le 2 septembre 2002. Voilà comment François Desnoyers, à l'époque directeur du développement à Radio France en parlait : "C'est une radio de la vie quotidienne faite pour tout le monde. Ce n'est pas la radio débranchée, ce n'est pas la radio d'une catégorie, ce n'est pas seulement non plus la radio des automobilistes. C'est la radio de tous ceux qui vivent la ville, qui bougent, qui ont des loisirs, qui y travaillent et c'est ça qui va être l'élément moteur de l'écoute".

C'est une radio de la vie quotidienne faite pour tout le monde

20 ans plus tard, c'est toujours vrai ! Pour célébrer cet anniversaire et la rentrée de France Bleu Paris, un concert est organisé ce vendredi 2 septembre à Paris, dans les jardins du Trocadéro, en marge du Village international de la gastronomie qui est organisée jusqu'au 4 septembre. A partir de 20h30, quatre talents "Révélations France Bleu" sont en concert : Suzane, Philippe Campion, Pierre de Maere et Stéphane.