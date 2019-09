La Vienne et la Moselle commémorent les 80 ans de l'exil forcé de 60.000 Mosellans dans la Vienne

Les présidents des départements de la Moselle et de la Vienne, Patrick Weiten et Bruno Belin sont sur France Bleu Poitou et France Bleu Lorraine Nord ce vendredi matin pour commémorer le 80ème anniversaire de l'accueil de 60.000 Mosellans réfugiés dans la Vienne en 1939 et 1940.

De septembre 1939 à septembre 1940, après l'invasion de la Pologne par le régime nazi, 300.000 Mosellans sont évacués de leur région, en plusieurs vagues, et rejoignent principalement les départements de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Entre 55 et 60 000 d’entre eux sont accueillis dans 239 communes de la Vienne. Cet exil forcé et précipité est très mal vécu par les lorrains mais aussi par les poitevins, peu préparés à un tel afflux. 80 ans après, de belles histoires d'amitiés se sont nouées entre les deux territoires.

France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Poitou se souviennent ensemble

Vendredi 6 septembre de 7h45 à 7h55, Bruno Belin, président du département de la Vienne et Patrick Weiten, président du département de la Moselle reviendront sur ces belles histoires et sur cet exil forcé sur les antennes de France Bleu Poitou et France Bleu Lorraine Nord.

Bruno Belin, président du département de la Vienne et Patrick Weiten, président du département de la Moselle - Conseil départemental de la Vienne

Une semaine de festivités en Moselle et dans la Vienne

Le week-end dernier, les poitevins étaient en Lorraine. Une course de 630 kilomètres en relais est partie d'Audun-le-Tiche en Moselle direction Loudun dans la Vienne. L'arrivée de la course est prévue ce vendredi 6 septembre à 15h30 dans le nord du département du Poitou.

Une délégation de Lorrains est arrivée ce jeudi soir dans la Vienne et d'ici dimanche va assister à plusieurs cérémonies : des 3èmes du collège Joachim du Bellay présenteront une pièce de théâtre sur cet épisode peu connue dans l'Histoire de France. Un ouvrage co-édité par les deux départements " Evacués de la Moselle réfugiés dans la Vienne 1939/1940" est publié à cette occasion. Deux expositions avec de nombreuses photos et témoignages sont proposées au centre de mémoire du loudunais.