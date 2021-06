France - Suisse: l'humour vache de la fromagerie de Laqueuille

La défense française avait autant de trous qu'un Gruyère face à la Suisse mais pas question de perdre la guerre des fromages pour autant. Après l'élimination de l'équipe de France de l'Euro de football ce lundi, les fromagers ont eu l'idée choc pour mettre en avant leurs produits. Un peu d'humour vache, normal quand il s'agit de produits laitiers, pour rappeler qu'en Auvergne, on sait ce qu'est un bon fromage.

Ici au moins, les Bleus sont excellents!

Le message est clair, on ne risque pas d'être déçu par un Bleu de la région contrairement à ce que l'équipe de France à montré lors de ses derniers matches. Et ce quel que soit le Bleu, auvergnat (Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert) ou voisins (Roquefort, Fourme de Montbrison), et même Gorgonzola.

Le post Facebook de la fromagerie de Laqueuille a déjà été partagé plusieurs centaines de fois et il risque de faire rapidement le tour du web.