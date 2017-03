Franche-Comté : c'est parti pour la saison des morilles

Depuis le mois de mars, les morilles font leur grand retour dans les forêts franc-comtoises. A Levier, dans le Doubs, mycologistes et gourmands ont déjà le nez dans les feuilles et la mousse pour garnir leur panier.

C'est parti pour la saison des morilles. Et ça doit durer jusqu'en mai. Alors dans les forêts franc-comtoises ils sont déjà nombreux à chercher le fameux champignon. A l'image de Claude et Gilbert, deux retraités.

Cela fait près de cinquante ans que les deux compères guettent les champignons dans la forêt. Alors la chasse aux morilles, Gilbert ça le connaît, et il a tout ce qu'il faut : "de bonnes jambes, de bons yeux et surtout des bons coins !" Direction donc ces fameux bons coins, et si on en croit Gilbert pas si compliqué que ça de trouver des morilles : "Il faut regarder surtout et puis avoir un peu de chance".

Cueillette miraculeuse pour Claude et Gilbert : ils ont trouvé 180 morilles. © Radio France - Olivia Chandioux

Un comptage à la morille près !

Le regard perçant de Claude a fait mouche au pied d'un sapin : "Ca y est. Une fois la morilles coupée je cache le pied pour pas que quelqu'un d'autre ne trouve notre coin". Gilbert aussi est aux aguets : "C'est pas une cueillette de champignons c'est vraiment une chasse. Entre elles et nous, je te vois, je te vois pas, on a l'impression qu'elles se cachent." Alors comme après une chasse quand c'est fini Gilbert compte le butin à la morille près : "Les autres champignons comme les cèpes ou les chanterelles on les pèse, les morilles on les compte une par une." Bilan de la "chasse" pour les deux retraités : 180 morilles.

Attention, crue la morille est toxique. Il faut bien les faire cuire.

Gilbert et Claude, mycologistes quasi professionnels. © Radio France - Olivia Chandioux