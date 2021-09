Francis Cabrel joue les acteurs pour faire venir un médecin à Astaffort

"Astaffort, bourgade dynamique lovée au coeur du Sud Ouest. Tout ici semble fait pour le bonheur de ses habitants. Pourtant, une ombre plane sur le village : il manque un médecin généraliste."

La voix off que l'on entend dès les premières secondes, c'est celle de Francis Cabrel. Les habitants listent alors tout ce que l'on peut trouver dans la commune en terme de services, de commerces, de culture ou de loisirs. En fil rouge, des saynètes chez tous les professionnels de santé présents du dentiste au psychologue en passant par la sage-femme. Tous les patients jouent ou parlent de guitare, un clin d'oeil à la star.

Au final, le chanteur s'invite dans l'écran et demande où il peut trouver un médecin. Les coordonnées de la maison médicale et des deux généralistes déjà en poste à Astaffort apparaissent en suivant. Francis Cabrel qui fut conseiller municipal, fondateur de l'association Musique et Culture et d'une résidence d'artistes, continue donc de jouer les ambassadeurs pour sa ville natale.

Trouver le successeur avant la fin de l'année

Astaffort compte 2000 habitants et l'un de ces deux médecins - le docteur Rivière - doit partir à la retraite depuis le début de l'année mais il prolonge pour aider sa consoeur. La vidéo a été postée cette semaine sur les réseaux sociaux et comptait près de 10000 vues ce vendredi mais pas encore de coup de fil de candidat à la maison médicale. "Nous ne sommes pas pressés, cela ne se fait pas en quelques jours. Si on trouve un remplaçant d'ici la fin de l'année ce sera bien" précise le docteur Gérard Rivière.

>> Un numéro à joindre pour les candidats à l'installation : 05 53 47 22 00