Une année à frelons et à guêpes : les professionnels avouent être débordés et les pompiers ont enregistré plus d’un millier d’interventions en Meurthe-et-Moselle, c’est deux fois plus que l’an passé. La chaleur de l'été explique la profusion des insectes.

Les chiffres des interventions de pompiers sont impressionnants : plus d’un millier d’interventions depuis le printemps pour des nids de guêpes ou de frelons en Meurthe-et-Moselle. L’an passé à même époque on avait dénombre 444 sorties de pompiers pour des nids gênants et les professionnels, aussi occupés par les rats ou les cafards, avouent une activité intense.

Intervention chez un particulier en Lorraine : un nid de guêpe se loge au sol ou en hauteur.

Les chaleurs du printemps et de l’été ont été propices à la multiplication des guêpes et des frelons en Lorraine. Les professionnels sont débordés car les insectes apprécient les températures élevées et les volatils, au dard qui peut terroriser certains, commencent à être nombreux dans les maisons ou les jardins. Dans certains cas, quand le nid est important ou en hauteur, il est très compliqué et souvent dangereux d'intervenir soit même.

c’est un combat et les insectes défendent leur nid

Parmi les professionnels qui s'activent pour déloger les indésirables : Claude Bonini, artisan à Tomblaine, multiplie les interventions depuis le mois de juin et pour lui, c'est une année à frelons et à guêpes. Le professionnel enfile sa tenue de protection plusieurs fois par jour. Nous l’avons suivi lors d’une tournée d’intervention dans le lunévillois.

Le professionnel intervient avec plusieurs insecticides en fonction de la taille du nid et du type de guêpes. Surtout, l’artisan est équipé de plusieurs combinaisons, plus ou moins importantes en fonction de la configuration. Souvent, ses clients ont déjà tenté de déloger le nid avec une bombe insecticide classique, mais ce n’est pas forcément suffisant et les guêpes se défendent et attaquent : «c’est un combat et les insectes défendent leur nid» confie le professionnel qui localise l’entrée, le positionnement du nid et qui pulvérise en quelques minutes son insecticide en poudre. Contrairement aux abeilles qui peuvent être récupérées par un apiculteur, les guêpes sont exterminées, plusieurs centaines en quelques minutes.

De leur côté, les pompiers interviennent en urgence seulement sur la voie publique ou dans des lieux publics, mais aussi chez des particuliers qui n’arrivent pas à trouver un professionnel. Dans ce cas, les pompiers demandent au particulier de recourir aux services d’un professionnel privé, et à défaut, la pulvérisation de poudre insecticide est facturé 120 euros par les pompiers, un tarif supérieur à celui des professionnels.

Des nids de guêpes de quelques centimètres mais qui peuvent dépasser un mètre cette été.

Détail des interventions des pompiers de Meurthe-et-Moselle :

2018 : 1020 interventions au total avec 453 en urgence et 567 interventions facturées

au total avec 453 en urgence et 567 interventions facturées 2017 : 444 interventions au total avec 298 en urgence et 567 interventions facturées

Chiffres au 22 août 2018 du Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Des interventions nombreuses pour des guêpes et des frelons confient les professionnels.