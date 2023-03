Froges : une fresque en hommage à Olivier Giroud dans le village où il a grandit

Zinédine Zidane a eu le droit à une fresque en son honneur à Marseille en 1998, maintenant Olivier Giroud a la sienne chez lui. L'attaquant isérois est au centre d'un tableau dévoilé ce vendredi à Froges, la commune iséroise où il a grandit. On y voit l'avant-centre des Bleus regard vers le ciel avec la phrase : "Marquer des buts et les mémoires". L'opération a été entièrement financée par l'un des sponsors du joueur de l'AC Milan formé au GF38. La fresque va rester au moins un an sur un mur de Froges, avec deux années renouvelables.

Une fresque à l'inspiration Zidanesque

À l'origine du projet, il y a un ancien camarade de classe d'Olivier Giroud, aujourd'hui adjoint à la mairie de Froges en charge des sports. "C'est l'affiche de Zinédine Zidane à Marseille, en 1998, explique Julien Di Frenza, quand l'idée m'est venue c'est à cet hommage-là que je faisais référence." Le trentenaire voulait absolument rendre hommage au footballeur, ça paraissait même logique pour lui. "Pour nous c'était naturel, c'est notre champion, c'est le meilleur attaquant du monde", termine-t-il dans un sourire.

Un autre sourire illumine le visage du frère d'Olivier, Romain Giroud, présent ce vendredi à Froges. L'homme à la longue chevelure noire et aux yeux bleus a du mal à cacher son émotion. "C'était inimaginable pour nous d'avoir cet égard, cette reconnaissance, maintenant c'est chose faite." D'ailleurs, le frangin, en ce moment avec les Bleus, a su par Romain qu'il y avait une fresque en son honneur, chez lui. "Je l'ai eu au téléphone, il y avait toute l'assemblée avec le maire, les élus et tous les gens qui ont participé à cette opération. Il est très ému, très fier, très touché aussi de la place que lui attribue la commune", sourit Romain Giroud. Parmi les Bleus, Kylian Mbappé avait aussi reçu un tel hommage dans sa ville de Bondy (Saine-Saint-Denis) après le titre mondial de 2018.

Des habitants fier du Frogien le plus célèbre du monde

Cette affiche, personne ne peut la manquer. Elle est peinte sur le mur d'un bâtiment construit par le grand-père du footballeur et qui appartient à la famille d'Olivier Giroud. "C'est difficile de ne pas voir cette affiche", rigole Cynthia. A côté d'elle, une de ses amis habite à deux pas de la fresque : "je ne vois que lui du coup", sourit Céline. Son amie Cynthia reprend la parole : "pour notre génération on était à l'école avec lui, donc c'est toujours sympa de le voir comme ça. C'est notre petite fierté du village."