Froid et tempêtes : les galères d'Yvan Bourgnon dans le passage du Nord-Ouest

Parti depuis un mois, le périple d'Yvan Bourgnon à travers le passage du Nord-Ouest se révèle un peu plus compliqué que prévu. Depuis son départ, le navigateur enchaîne les déconvenues. Mais pas question d'abandonner pour autant.

Yvan Bourgnon s'est lancé un défi : 7 500 kilomètres entre l'Alaska et le Groenland à bord d'un petit catamaran, sans habitacle et en solitaire. Le départ a eu lieu de Nome, en Alaska, il y a un mois. Déjà compliqué sur le papier, le voyage s'avère encore plus difficile que prévu pour le navigateur, pourtant rodé.

Un froid glacial et des tempêtes qui s'enchaînent

"C'est un peu rude par rapport à ce que j'avais pu entendre, voir ou prévoir" , avoue Yvan Bourgnon. Les températures sont négatives en ce moment. Et ça a plusieurs conséquences : par exemple, l'eau à bord a gelé, impossible de la boire pour l'instant. Et dès qu'il a besoin d'enlever ses gants, pour cuisiner ou réparer des choses sur son bateau, ses doigts gèlent eux aussi très rapidement.

Avec l'humidité et le vent, là, le ressenti est assez horrible. Il fait sacrément froid.

Le navigateur a en plus essuyé quatre tempêtes depuis son départ. La dernière est tout juste en train de se calmer mais "il y a un vent à décorner les bœufs ici" raconte-t-il.

Encore plus difficile en escale qu'au large

Il a donc choisi de s'arrêter quelques jours. Mais c'est finalement au mouillage que le navigateur rencontre le plus de difficultés. Actuellement sur l'île Hate, son bateau s'est d'abord à moitié échoué sur la plage à cause du vent : "il a fallu que je me mette dans l'eau et que je repousse le bateau" explique Yvan Bourgnon. Mais ça ne s'arrête pas là.

Même en escale, les galères continuent pour Yvan Bourgnon. Ces derniers jours sont très compliqués. Copier

"Tant que je suis en vie, je continue"

Pour autant, pas question d'abandonner. Et puis, les paysages rencontrés sur sa route valent aussi le coup. "C'est dur, c'est rugueux mais c'est clair que c'est une terre sauvage comme on en voit nulle part ailleurs".

Il lui reste normalement trois semaines de navigation. Arrivée espérée début septembre au Groenland.