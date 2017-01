Froid : la piscine découverte de Léhon chauffée à 30 degrés

Il fait froid. Et si on allait à la piscine découverte pour se réchauffer?! La piscine de Léhon près de Dinan, construite il y a près de 40 ans, est le seul équipement de plein air en Bretagne ouvert et chauffé à 30 degrés toute l'année.

Malgré le froid, les nageurs sont nombreux ce mardi midi. La différence de température entre l’eau et l’extérieure est telle d’une brume se forme au dessus du bassin de 25 mètres sur 15.

C'est très agréable mais quand on sort il ne faut pas rester discuter!

Jacques vient nager ici quatre fois par semaine

La piscine est aussi ouverte quand il fait nuit! Le club de natation de Dinan vient s'entrainer ici une fois par semaine dès 6h du matin.