Frossay : des sapins de Noël recyclés en nourriture pour les animaux de Legendia Parc

Maintenant que les Fêtes sont passées, si vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël, les animaux de Legendia Parc seront ravis de le manger ! Chaque année, le parc animalier de Frossay, dans le pays de Retz, nous propose de ramener notre sapin pour le recycler de façon originale, puisqu'il sert à nourrir certaines des soixante espèces de Legendia Parc.

Les chèvres, par exemple, en raffolent ! Mais c'est aussi le cas des loups, renards polaires, ou des ours, entre autres, qui aiment grignoter les branches et leurs épines, tout comme l'écorce du sapin.

De la nourriture et du jeu

"C'est à la fois nutritionnel, mais on s'en sert aussi pour du jeu", explique Nicolas Coussi, co-responsable animalier de Legendia Parc. "On va mettre des sapins un peu partout dans les enclos. On va cacher de la nourriture à l'intérieur pour qu'ils aient plus de difficulté à aller chercher cette nourriture. C'est un vrai bonheur de les voir jouer avec les sapins ! Et comme ils n'en ont pas toute l'année, le côté nouveauté est important, d'où la notion d'enrichissement. Ca casse leur quotidien."

Les sapins servent de jeu pour les ours de Legendia Parc. © Radio France - Leïla Méchaouri

Au total l'an dernier, Legendia Parc avait récolté environ 200 sapins. Ceux qui sont déposés avec leur pot sont replantés dans le parc de 33 hectares. Une centaine de conifères sont actuellement mis en terre. L'opération court jusqu'au 15 janvier.

Les sapins peuvent être déposés jusqu'au 15 janvier à Legendia Parc. © Radio France - Leïla Méchaouri