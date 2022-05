EN IMAGES - Pour le 8 mai, le château du Taillis, théâtre d'une reconstitution géante

Après deux ans d'absence à cause du covid-19 et dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, près de 400 passionnés d'histoire de la Seconde guerre mondiale sont réunis tout le week-end pour une reconstitution militaire grandeur nature à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945.

Des camps et des militaires tout droit sortis de la seconde guerre mondiale. Au sein du domaine du château du Taillis à Duclair, les commémorations du 8 mai 1945 ont toujours quelque chose de spectaculaire. Tout le week-end, du 7 au 8 mai, près de 400 passionnés d'histoire de la seconde guerre mondiale sont réunis pour une reconstitution grandeur nature des campements militaires des années 40.

Près de 400 participants sont réunis tout le week-end. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Une édition marquée par la guerre en Ukraine

Et cette édition est particulière. D'abord car elle revient après deux ans d'absence liée au covid-19 mais aussi car elle intervient dans un contexte fortement marqué par la guerre en Ukraine. "Tristement, l'actualité en ce moment nous rappelle à quel point vivre une guerre c'est terrible, raconte Nicolas Navarro, le propriétaire du château et organisateur de l'événement. Il faut imaginer quand on était directement concerné, c'est quelque chose de terrible qu'il ne faut pas oublier. Il faut se souvenir de ce que certaines générations ont sacrifié.

"Maintenant, les anciens combattants ça représentent seulement quelques centaines de personnes, ils sont quasiment tous centenaires, poursuit Nicolas Navarro. La seule chose qui va nous rappeler ça, ce sera les livres les documentaires et ces gens là qui perpétuent la tradition de cette date si importante."