G7 à Biarritz: Le Halles de Bayonne fermées, le marché annulé

Bayonne, France

Ce fameux weekend du G7, Bayonne risque de ressembler, un peu, à la ville durant le fêtes qui approchent elles aussi... avec des magasins fermés et des vitrines protégées par des panneaux de bois. Par crainte d'éventuelles manifestations violentes anti-G7. Les banques ont prévu de fermer leurs agences et de barricader leurs distributeurs automatiques de billets, mais les employés continueront d'y travailler.

Gare et Halles fermées, marché annulé

A la grande différence des fêtes, les bars et cafés sont priés par les autorités de ranger leurs terrasses. Le marché hebdomadaire en centre ville le samedi 24 août est tout bonnement annulé. Les halles seront closes samedi et dimanche. Rappelons aussi que la gare de Bayonne sera fermée au public du 23 au 26 août prochain.

Fermer toute une ville sur un risque qui peut être ne s'avérera jamais, je trouve que c'est quand même compliqué" (Monique Kayrouz, président de l'Office du commerce de Bayonne)

Mairie et Sous-Préfecture renvoient les commerçants à leurs propres responsabilités et leur demandent d'envisager une fermeture et une protections de leurs magasin. Du côté de l'Office du commerce de Bayonne, sa présidente Monique Kayrouz invité les 1500 commerces et entreprises disposant d'un rez-de-chaussée à Bayonne à relire leurs contrats d'assurance. Et de vérifier notamment que "le vandalisme", quand la responsabilité de l'auteur ne peut être imputée, est bien pris en charge.

Les conseils de l'Ofice aux commerçants Copier

Monique Kayrouz invite chaque commerçant à décider s'il ouvrira ou pas. Et en cas d'ouverture, d'être prêt à réagir vite, pour fermer et protéger la vitrine. Tout en reconnaissant "la stupidité de la situation": prendre des mesures contre des événements qui ne se dérouleront peut être pas. "Fermer toute une ville sur un risque qui peut être ne s'avérera jamais, je trouve que c'est quand même compliqué."

Une nouvelle réunion est prévue début août entre commerçant, mairie et sous préfecture.