C'est une trentenaire plutôt original : Gabriel Willem est musicien et maraîcher, près de Colmar. Il est installé depuis trois ans. Dans ses "Jardins-en-Chantants ", il propose 180 variétés de légumes anciens. Dans son exploitation, il propose des légumes et de la musique. Il vient de sortir un CD.

Herrlisheim-prés-Colmar, France

"Paysan et fier de l'être " : c'est le titre de l'album de 12 titres, que vient de sortir Gabriel Willem. Il parle de son quotidien, ses attentes, de sa philosophie et de son métier. Ce trentenaire est musicien et maraîcher, il est installé depuis trois ans à Herrlisheim-près-Colmar, où il propose 180 variétés de légumes anciens, cultivés en bio.

Néo-paysan et pianiste à la fois

Depuis 2015, il a ouvert "Les Jardins-en-chantants ", un endroit où l'on peut récupérer ses légumes commandés, mais aussi écouter de la musique, en fonction de son inspiration. Gabriel est pianiste depuis l'âge de 5 ans. Ce musicien et comédien s'est mis au métier de maraîcher, depuis quatre ans. Il est installé désormais sur 95 ares, où son piano n'est jamais loin .

De la musique chez le maraîcher

Le lundi soir, lors de la vente directe, il peut se mettre derrière le clavier et étonner les visiteurs. Les enfants et les familles apprécient beaucoup ce mariage de la musique et des légumes. Vous pouvez également rencontrer ce maraîcher original, tous les samedis matin, sur le marché de place St Joseph à Colmar.

Gabriel Willem dans ses "Jardins-en-chantants " © Radio France - Guillaume Chhum

Gabriel organise aussi les samedis soirs, pendant la belle période, entre début mai et fin novembre, des dîners musicaux, tout en dégustant ses bons produits. Des dîners intitulés : " un samedi soir sur la terre" .

Pour tous renseignements sur le CD, vous pouvez contacter Gabriel Willem via son site internet.