Gagnez vos places pour assister en tribune et en VIP au Tour de France le 30 juin en Mayenne !

France Bleu Mayenne met les bouchées doubles à l'occasion du contre-la-montre du Tour de France, le mercredi 30 juin 2021. Ce mercredi, dès que vous entendrez à l'antenne le célèbre coup de klaxon de la Grande Boucle, appelez la radio et gagnez vos places privilégiées pour assister à la course.

Ce mercredi et jeudi, à une semaine du passage du Tour de France en Mayenne, France Bleu met les petits plats dans les grands et vous propose de remporter des places et des accès VIP pour assister au contre-la-montre entre Changé et Laval d'une façon unique !

Jeu du son

Pour gagner vos invitations et assister au départ et à l’arrivée au cœur du village officiel, dans un espace VIP privilégié, rien de plus simple : écoutez la première radio du département. Si vous entendez le fameux klaxon de la Grande Boucle et des sonnettes de vélo, appelez immédiatement au 02.43.67.11.11. Vous participerez ensuite au tirage au sort. Amateurs de cyclisme, ce jeu du son est fait pour vous !

À gagner également des invitations pour prendre place en tribune place du 11 novembre à Laval, et voir passer les coureurs du Tour de France, le mercredi 30 juin 2021.