Gaïactica, un escape game pour sauver la planète à Cap Sciences Bordeaux

Gaïactica donne des projections réelles et actualisées aux joueurs. L’expérience est complète grâce à une attention donnée aux moindres détails avec des décors imaginés par des dessinateurs de jeux vidéo et conçus par des spécialistes de parcs d’attractions.

A l’origine du projet Gaïactica, Dorian Tourin-Lebret, un jeune entrepreneur bordelais. Le principe de cet escape-game est simple : Adopter une posture active et observer l’impact à long terme des décisions citoyennes. Pendant 1 h, vous êtes en orbite dans un vaisseau spatial de 50m², les joueurs en équipe de 3 à 9 personnes traversent les âges de 2019 à 2100 et tentent de prendre les bonnes décisions pour sauver la Terre du dérèglement climatique. Un jeu immersif qui permet de prendre de la hauteur et d'être confronté individuellement à ces impacts, à la fois sur un plan global (la planète Terre) et local (les activités humaines quotidiennes), en ayant la capacité de prendre des décisions et d'observer leurs effets selon les projections des meilleurs scientifiques. Une découverte ludique et stimulante des tenants et aboutissants des enjeux planétaires et comment chacun peut agir à son échelle.

Après des études à l’Ecole Centrale Paris, en spécialisation Systèmes Avancés, Dorian Tourin-Lebret fonde et dirige Smart Impulse, une start-up technologique offrant des solutions innovantes de mesure et d'analyse de la consommation d'électricité des grands bâtiments, aujourd'hui commercialisées dans 25 pays. Courant 2017, il choisit de se consacrer à temps plein sur des projets qui lui tiennent à cœur et lance notamment Supermaculture, le premier jeu de société collaboratif consacré à la permaculture. En 2019, il se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : Gaïactica, un projet qu’il qualifie lui-même de “techno-climato-ludo-spatio-pédagogique”.