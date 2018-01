Grenoble, France

En 2018 Grenoble fête les 50 ans de ses JO, et avec toutes les manifestations organisées vous ne risquez pas de passer à côté. Dès ce mois de février, vous pouvez déjà vous offrir une galette « olympique », puisque une quinzaine de pâtissiers Grenoblois ont choisi de mettre dans leur galette des fèves aux couleurs des JO de 1968

Médaillée d’or en patinage en 1968, l’Américaine Peggy Flemming a une fève à son effigie. © Maxppp -

Peggy Flemming, Shuss la première mascotte de l’histoire des JO, le tremplin de St Nizier, la société Délices et Création a, en partenariat avec le conservatoire des JO de Grenoble, édité un coffret de dix fèves estampillées « 50ans des JO de Grenoble ». « On n’a pas le droit d’utiliser les anneaux olympiques » explique Thierry Rosenberger le directeur régional de la société « mais on peut utiliser Shuss, et des photos faites au moment des JO et tombées dans le domaine publique ».

Le coffret des fèves des 50ans des JO de Grenoble © Radio France - Antonin Kermen

« Le plus important c’est quand même le goût! » Nicolas, pâtissier de l’Amandine

En tout près de 20.000 fèves ont été fabriquées, les collectionneurs devraient s’en régaler espère Nicolas Perret de la pâtisserie l’Amandine « Les gens y tiennent, tous les ans on essaye de trouver une collection originale pour mettre en valeur nos produits. Ça peut aider à vendre des galettes mais le plus important c’est quand même le goût ! ».