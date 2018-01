Vous la fêterez ce samedi 6 janvier ou dimanche 7 selon vos préférences, mais l'épiphanie c'est ce week-end. L'occasion de déguster une galette. Si dans le nord de la France, la frangipane fait l'unanimité, dans le sud la brioche des rois est la plus répandue. Mais cette question divise toujours les gourmands.

La cuisson doit être délicate" - Adrien Arn, pâtissier

Pour apaiser les tensions qui règnent dans les familles, Adrien Arn, pâtissier au "Petit Gourmand" à Montignac fait un un heureux mélange des deux et propose une brioche fourrée à la frangipane, bâptisée "La Reine". "C'est une brioche parfumée à l'orange, fourée à la frangipane. Je ne suis pas le seul à la proposer mais on en trouve très peu. _La cuisson doit être délicate car la brioche cuit rapidement et la frangipane plus longuement_, c'est beaucoup plus compliqué à confectionner qu'une frangipane classique", assure le pâtissier.