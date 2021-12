Galette saucisse géante, record du pain au chocolat : les idées culinaires folles de 2021 en Mayenne

Quand il s'agit de nourriture, la Mayenne ne manque pas d'idées, et l'année 2021 l'a confirmé. Entre les records et les distinctions, France Bleu Mayenne a collecté les meilleurs exploits culinaires mayennais de l'année. Rétrospective.

Une galette saucisse de 53 mètres, un pain au chocolat de 27 centimètres, un sandwich aux rillettes de 81,2 mètres, les restaurateurs mayennais ont redoublé d'ingéniosité en 2021. France Bleu Mayenne vous propose un retour sur les initiatives culinaires les plus folles de l'an passé en Mayenne.

Le 30 juin dernier, France Bleu Mayenne titrait "La Bretagne sous le choc : la Mayenne bat le record du monde de la plus longue galette saucisse avec 53 mètres". Record du monde battu. Une idée de Changé, ville départ de la cinquième étape du Tour de France, le contre-la-montre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Sueur froide en Bretagne : la Mayenne va battre le record du monde de la plus longue galette saucisse

Le Tour de France a inspiré les gourmets. Autre record, un pain au chocolat de 27 centimètres, un clin d'oeil aux 27 kilomètres du contre-la-montre entre Changé et Laval. On doit l'idée à Sandrine Ribot, la présidente de la Fédération des boulangers de la Mayenne et boulangère à Laval : "27 centimètres à partager, ça plait au gens, certains sont venus d'autres régions pour m'en acheter, je n'en avais plus à la fin de la journée". Sandrine Ribot avait réalisé une centaine de gros pains au chocolat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sandrine Ribot a aussi été à l'initiative d'un autre record, un sandwich aux rillettes de 81 mètres et 20 centimètres, en partenariat avec Serge Boisseau, son homologue de la Fédération des charcutiers traiteurs.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des

Des records culinaires... et des champions

La charcuterie Collet, installée dans le centre d'Evron a ainsi reçu en octobre dernier le titre de Championne de France de la Saucisse Grillée. Distinction décernée par la mystérieuse Commanderie des Fins Goustiers du Duché d'Alençon. La charcuterie a également été reconnue pour son boudin blanc, ainsi que son andouillette.