Galettes des rois : le gagnant a reçu son diamant caritatif à Clermont-Ferrand

La campagne de vente des galettes des rois s'est achevée ce mardi à Clermont-Ferrand. L'association AEP a fait le buzz cette année avec son diamant. Une aubaine pour développer le portage de repas à domicile au profit des personnes âgées.

L'association AEP La Plaine, association d'éducation populaire, avait mis la barre très haute cette année pour sa vente annuelle de galettes des rois. Une fève toute particulière permettait de gagner un diamant ! Un vraie pierre précieuse sertie sur un pendentif en or blanc et jaune d'une valeur de 400 euros. Pour tenter de l'avoir, il fallait débourser entre 7 et 13 euros selon la taille de la galette. C'est ce qu'a fait Claude Villeneuve, un habitant d'Aubière âgé de 73 ans, désormais heureux propriétaire du diamant. Cette année, 450 galettes ont été vendues.

Trois millions de repas livrés en 30 ans

Fondée en 1986 par le docteur Michel Fanget, l'association AEP La Plaine a livré plus de 3 millions de repas en l'espace de 30 ans. Grâce à cette "brillante" campagne 2017, l'association de services à la personne et de portage de repas à domicile a récolté de l'argent mais surtout fait parler d'elle en faisant le buzz. De quoi donner des idées pour la prochaine opération. A priori sans diamant.