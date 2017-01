Gally, la chienne coincée 48 heures dans un terrier à Vézelay, est sauvée

C’est la bonne nouvelle de cette fin d’année 2016 : la chienne coincée près de 48 heures dans un terrier à Vézelay est sauvée. Elle a retrouvé la famille de ses maîtres saine et sauve, à temps pour le réveillon.

Gally, la teckel de 5 ans, coincée près de deux jours dans un terrier à proximité de Vézelay pourra passer le réveillon à l’air libre. Samedi en fin de matinée, quatre pompiers persévérants sont parvenus à l’extraire de son trou, après plusieurs heures d’acharnement.

Une partie de chasse qui tourne mal

La petite chienne s’était retrouvée coincée au fond d'une cavité rocheuse, après être entrée dans un terrier à renard. Cela s'est passé jeudi, vers 13 heures, lors d’une partie de chasse. En s’enfonçant sous terre, Gally est tombée dans un trou de quatre mètres de profondeur et ne parvenait plus à sortir.

Vendredi après-midi, ses maîtres, à court de solutions pour lui venir en aide, font appel aux pompiers. Une dizaine d’hommes venus des centres de secours de Vézelay, Avallon, Joigny et Auxerre se rendent sur place. Parmi eux se trouve un maître-chien, spécialisé dans le déblaiement. Entre 14 heures et 21 heures, les pompiers essaient par tous les moyens d’agrandir le trou pour pouvoir s’y engouffrer et récupérer la bête, en vain. Ils cessent leur opération dans la soirée.

Le sauvetage inespéré grâce au zèle des pompiers

Patrice, le maître de Gally n’y croit plus vendredi soir, pourtant l'élan de solidarité déclenché par son histoire n'en est qu'à ses débuts. Une équipe de spéléologues amateurs de la région le contacte pour lui proposer de l’aide. Il accepte. Rendez-vous est donné le samedi en fin de matinée.

De leur côté, quatre pompiers de Vézelay refusent de capituler. Ils décident de retourner à titre personnel sur les lieux le samedi matin. Dès 7h30, ils continuent d’agrandir la cavité rocheuse à l’aide de marteaux piqueurs. Finalement, vers 11 heures, Gally est secourue, juste avant que l’équipe de spéléologues n’arrive.

Gally fêtera le passage en 2017 en famille

C'est un énorme soulagement pour le lieutenant Cuillière, pompier à la caserne de Vézelay, qui a mené l’opération de la dernière chance.

Avec un fer à béton de six mètres de long, on a fait un crochet. On a attrapé la chienne par le collier et on a réussi à la remonter. - Le lieutenant Cuillière

Le plus heureux, bien sûre, c’est Patrice qui retrouve sa chienne presque en bonne santé.

Elle avait soif mais semblait en pleine forme. J'étais un peu parti sur le fait de ne pas la revoir, donc c'est un grand soulagement. - Patrice, le maître de la chienne Gally

Après avoir fêté ce sauvetage inespéré autour d’un verre avec les pompiers, Patrice a ramené Gally auprès dans sa maison à Dyé, pour fêter en famille le passage à la nouvelle année.