Gard : la sucess story d'un pédalo électrique

Le pédalo électrique inventé et conçu par un gardois cartonne partout dans le monde. France Bleu Gard Lozère vous embarque à bord.

Oubliez le pédalo de votre enfance avec le siège en teck et vos pieds abîmés par les pédales. Voici "Ceclo", un pédalo électrique de luxe imaginé et conçu par un gardois de 34 ans. Originaire de Nîmes, Florent Vitiello a créé un appareil très design pour profiter du calme de l'eau sans (presque) le moindre effort.

Un pilote, 9 kms/h

L'idée est née pendant la lune de miel de Florent Vitiello à l'île Maurice "je voulais louer un petit îlot flottant, cocooning mais malheureusement entre le canoë en plastique, le jet-ski, la voile, la plongée, je n'ai pas trouvé mon bonheur donc quelques années plus tard on a décidé de créer la structure REV-Inside pour réaliser ce rêve".

Florent Vitiello dans son pédalo électrique © Radio France - Jeanne marie Marco

C'est ainsi que "Ceclo" a vu le jour. Un pédalo électrique de luxe à l'architecture d'un catamaran avec une grosse hélice et la technologie d'un vélo électrique. Le pédalo, dirigé par une seule personne, peut ainsi atteindre les 9 kms/h et dispose d'une autonomie maximale de 9 heures.

La place du pilote dans le pédalo électrique Ceclo © Radio France - Jeanne marie Marco

Le design Ceclo très travaillé est également "eco-friendly" explique avec fierté son concepteur " le pont est en liège, un liège issu d'une filière de recyclage de bouchons de champagne" . Les lignes noires imprimées sur le liège permettent de rappeler le pont du bateau. Le pilote ? il pédale bien installé dans un gros fauteuil-coussin "un fauteuil rempli de petites billes de polystyrène recyclé qui permettent d'épouser la forme de votre corps".

Montez à bord du pédalo électrique Ceclo en cliquant ICI Copier

Des commandes partout dans le monde

Le premier pédalo électrique Ceclo est sorti de l'usine d'assemblage de Molières-sur-Cèze en avril 2016. Depuis, une cinquantaine de pédalos ont été vendus, soit un chiffre d'affaire l'an dernier de 500.000 €. Florent Vitiello espère fabriquer l'an prochain un pédalo par jour. Ces îlots flottants, essentiellement prisés par les hôteliers de luxe, coûtent 11.900€ HT pièce.

Les pédalos Ceclo dans l'usine de Molières-sur-Cèze © Radio France - Jeanne marie Marco

Pour l'instant plus de 90% des pédalos du gardois ont été vendus à l'étranger : Caraïbes, lle Maurice, Nouvelle Zélande, bientôt en Australie et au lac d'Annecy. La société REV-Inside mise également sur un système de location sur plusieurs mois avec les professionnels "une solution plus rentable pour tout le monde" explique le concepteur plein d'ambition.

Pour plus d'infos : cliquez ici.