Garde d'enfant : un réseau national s'implante à Nice, 50 postes à fournir et des gardes quasi 24/24

50 postes à pourvoir. Babychou s'implante à Nice et recherche une cinquantaine de baby-sitters et auxiliaires familiales pour des missions ponctuelles ou régulières, à temps partiel ou à temps complet.

On nous promet des solutions "adaptables à tous et sur de nombreuses tranches horaires possibles". Les parents niçois vont pouvoir compter sur Babychou Services Nice.

Vous voulez postuler ?

Des étudiants aux jeunes retraités motivés, il suffit de disposer d’une expérience vérifiable auprès de familles ou au sein de structures d’animation. Des apprentis qui souhaitent se former et décrocher leur CAP petite enfance dans le cadre du contrat de professionnalisation Babychou Services ou des professionnels de la petite enfance. Les candidats recrutés assureront diverses missions : aller chercher les enfants à l’école, les faire goûter, suivre les devoirs, les jeux, les activités, donner le bain et s’occuper du dîner. Le BAFA est un plus.

Vous voulez en profiter ?

Babychou Services explique "proposer des solutions souples et réactives à chaque moment de la vie de l’enfant, dès sa naissance : garde occasionnelle en journée, en soirée ou même la nuit pour soulager les jeunes parents"

En clair, des sortie de crèche ou d’école, une garde simple ou partagée, en alternance aux domiciles des deux familles, la garde d’un ou de plusieurs enfants lors d’un événement spécial ou pendant les vacances.

Les informations pratiques

Babychou Services Nice est au 10 rue Châteauneuf 06 000 Nice. Leur téléphone : 04 89 13 86 09 / 06 69 37 77 74 pour une zone d’intervention de Ville Nice a ses alentours, de Beaulieu-Sur-Mer à Saint-Laurent-du-Var en passant par Saint-André-de-la-Roche. Leur site Internet à retrouver en cliquant ici.

A savoir

Babychou Services est un réseau de 100 agences agréées spécialistes de la garde d’enfants à domicile. Depuis 1998, l'enseigne répond aux besoins pour l'enfant de 0 à 12 ans, de manière ponctuelle ou régulière.