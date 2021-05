Gargilesse : qui a volé Saint-Guerluchon, la statue au pénis qui rendrait les femmes fertiles ?

Stupeur dans le village de Gargilesse-Dampierre. La statue du légendaire Saint-Guerluchon a disparu ! L'église dans laquelle elle se trouvait a été vandalisée en fin de semaine dernière, selon une information de La Nouvelle République, confirmée par France Bleu Berry.

Saint-Guerluchon (ou Saint-Greluchon) tient son nom d'un jeu de mot assez évocateur avec grelot, pour rappeler les testicules. "C'est une légende qui perdure des décennies, voire des siècles, dans quelques églises en France", explique Didier Philippe, le maire par intérim de Gargilesse-Dampierre. "Ce sont des saints voués à la fécondité des femmes. Ce sont des statues sexuées et les femmes venaient gratter les parties génitales de ces statues, en bois ou en pierre, afin de récolter un peu de poudre. Elles la mélangeaient avec un liquide et le buvaient, cela devait participer en partie à la fécondité de la femme".

Frotter le membre de la statue pour vaincre la stérilité

À Gargilesse, la statue originelle, en bois, a longtemps été l'objet de pélerinages de femmes qui venaient pour vaincre leur stérilité. Mais la statue a disparu il y a des années, avant qu'un artiste régional ne la remette au goût du jour avec une version en pierre. C'est cette statue, que l'on pouvait venir admirer dans l'église, qui a été dérobée ces derniers jours.

"Dans le village, "la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parce que tout le monde tient à cette légende de Saint-Guerluchon, qui est à la fois pittoresque, drôle et qui fait partie de la culture de Gargilesse", raconte l'élu. La mairie va porter plainte.

Une autre statue dans un village voisin

Heureusement, l'esprit de Saint-Greluchon, lui, est toujours là ! Dans le village voisin de Saint-Plantaire, une statue similaire a été réalisée il y a une quinzaine d'années par un artiste belge. "Une statue en granit qui fait 2,50 mètres de haut et qui pèse une tonne et demi. Celle-ci, on ne nous la volera pas !", plaisante Daniel Calame, le maire. "Cette statue, c'est une fontaine, précise-t-il. Et de son sexe en érection, il coule de l'eau quand on appuie sur le bouton poussoir. Il faut se pencher entre les jambes de Saint-Greluchon pour boire !".