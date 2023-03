Gastronomie : la meilleure baguette de pain du Royaume-Uni est bretonne 

A Londres, le premier Best baguette contest UK 2023 s'est tenu lundi 13 mars. Son objectif, élire la meilleure baguette de pain. de tradition du Royaume-Uni. Et c'est le boulanger breton Loïc Deuff qui a remporté le premier prix.

Originaire de Mahalon dans le sud Finistère, Loïc Deuff travaille depuis peu pour les boulangeries et coffee shop St George dans les quartiers de Chelsea et Covent Garden à Londres. Mais, il avait fait ses classes auprès des frères Gueguen de la boulangerie Pains et Kouign.

"Elle a parcouru un peu de chemin depuis la Bretagne"

Le Best baguette contest a été organisé en partenariat avec un meunier français et l'ambassade de France au Royaume-Uni. Le jury était composé uniquement de professionnels de la cuisine, de la pâtisserie et de la boulangerie. Il a décerné les prix avec un cahier des charges à la française "pour que ce soit un produit signature avec une connotation bien de chez nous".

Les critères londoniens ont été les mêmes qu'en France. La baguette de tradition est jugée sur sa longueur, son visuel, ses goûts, son croustillant. "Ce sont plein de critères qualité que nous en tant que français on a l'habitude d'avoir"

Le boulanger breton a donc hâte de faire connaître sa baguette "star" outre-Manche. D'autant que ce produit bien français a été récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesc o.

Et si les bretons de Londres ont le mal du pays, Loïc Deuff dans sa boutique de King's Road propose, en plus de la baguette tradition championne du Royaume Uni, le mondialement connu kouign des Gras (de Mahalon) !