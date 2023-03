Gastronomie : une plaque d'argile pour transformer un four électrique en four à tartes flambées

Une tarte flambée cuite dans un four électrique avec la dalle en argile.

Une cuisson homogène, comme si c'était un feu de bois, c'est le secret d'une tarte flambée réussie. Et c'est difficile à obtenir dans un four électrique. Alors "Flammekuch Koumpagnie", une société alsacienne vient de lancer un nouvel accessoire : une dalle en argile, fabriquée par un potier de Soufflenheim, et baptisée tout simplement "la dalle".

La dalle a été pensée pour permettre de cuire des tartes flambées dans un four électrique. © Radio France - Olivier Vogel

"La matière, cette argile alimentaire, emmagasine la chaleur du four, enter 220 et 250 degrés, mis en chauffe pendant 20 minutes", explique Dominique Kraft, de la société Flammekuch Koumpagnie. "Elle la restitue de manière homogène, sur toute sa surface, donc les bords son grillés, et le coeur est aussi cuit pour garder quelque chose de croustillant."

La dalle est vendue en ligne , à 49 euros.