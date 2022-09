Gauthier Détrés, boucher à Arsac, sacré champion du monde de boucherie en Californie

Agé de 22 ans, originaire d'Arsac dans le Médoc, Gauthier Détrés de la boucherie Eric Lazaret a été sacré champion du monde dans la catégorie "jeune boucher". Il participait ces 2 et 3 septembre aux mondiaux de boucherie à Sacramento en Californie.

Je n'ai pas de mots, merci à tous - Gauthier Détrés, champion du monde des jeunes bouchers

L'équipe de France n'est pas sur le podium, c'est l'Allemagne qui est arrivée première, suivie de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais trois Bleus ont été récompensé individuellement. Il s'agit de Mickaël Chabanon, champion du monde pour le travail du bœuf, Christophe Ip Yan Fat, champion du monde de découpe et parage et de Gauthier Détrés, champion du monde dans la catégorie "jeunes bouchers". Très ému, le Médocain a prononcé un bref discours : "je n'ai pas de mots, merci à tous".