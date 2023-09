Gendarmes français et policier irlandais patrouillent ensemble à Giverny

La patrouille mixte et internationale, gendarmerie française et police irlandaise, dans les rues de Giverny

C'est un crachin typiquement... irlandais qui tombe ce matin-là sur Giverny, pas de quoi dépayser Gavin Hughes, "c'est comme en Irlande, il y a quatre saisons par jour" explique en français le policier de la Garda irlandaise (An Garda Síochána). Pendant tout le mois d'août, l'homme de 33 ans a accompagné des gendarmes dans les rues du village. Il a fait sa dernière patrouille ce vendredi avant de reprendre l'avion ce samedi matin pour rejoindre l'Irlande et sa "garda station", son poste de police à Clonmell (comté de Tipperary). Depuis 2008 et la création des brigades européennes , "chaque année, un certain nombre de policiers ou de gendarmes de l'Union européenne sont déployés en France et inversement" explique le capitaine Cyril Coiteux, commandant en second de la compagnie des Andelys avec "pour mission de renseigner les ressortissants anglophones" pour Giverny.

Un arrêt à la boutique du musée des impressionnismes pour la patrouille © Radio France - Laurent Philippot

Des échanges facilités

N'allez pas croire que les gendarmes français ont des difficultés avec la langue de James Joyce, "ils parlent anglais" explique le capitaine Cyril Coiteux, commandant en second de la compagnie des Andelys, mais "naturellement les touristes, instinctivement, vont se rapprocher de lui". Il faut dire qu'avec son uniforme en partie jaune fluo, on repère Gavin Hughes de loin. "Les gens sont un peu curieux" avance-t-il, "je leur explique que je suis là pour aider tout le monde".

Le policier irlandais est équipé d'un gilet pare-couteau et n'est pas armé, à la différence de ses homologues français, "c'est plus facile de parler avec les gens, ils ne sont pas intimidés" explique Gavin Hughes.

Dans l'artère principale, dans les jardins de Claude Monet, au musée, le trio patrouille partout et va aussi à la rencontre des commerçants : "On est très content sur Giverny" avance Philippe Chauveau, "ça rasure les visiteurs anglophones. Au cas où il y aurait quelque chose d'un peu compliqué, quand on ne parle pas français, on panique un peu et même pour un Français comprendre quelqu'un qui est un peu paniqué en langue anglaise, on est beaucoup plus précis" détaille le propriétaire de la boutique Aux Gourmandises de Giverny.

Gavin Hughes, la brigadière-cheffe Louisiane et l'adjudant-chef Richard échangent avec un commerçant de Giverny © Radio France - Laurent Philippot

Gavin Hughes, qui a appris le français lors de ses études d'économie à l'université de Cork, aimerait bien revenir en France pour une autre mission, pourquoi pas au Mont-Saint-Michel. Sa collègue en poste dans la Manche lui a dit le plus grand bien de la merveille normande.