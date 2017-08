Genève : Janus, tortue à deux têtes, fête ses 20 ans

C’est un "happy birthday" aux allures de record mondial puisque selon le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève où vit Janus, 20 ans c’est un exploit de longévité pour un animal à deux têtes en captivité. Dimanche 3 septembre, le Muséum et le public célébreront cet anniversaire.

Dimanche prochain (03/09), les genevois et les autres seront nombreux à vouloir souhaiter un « joyeux anniversaire » à Janus. "Pour une tortue à deux têtes vivant en captivité, 20 ans c’est un record de longévité", indique avec passion Andréas Schmitz. Ce chercheur du département d’herpétologie et d’ichtyologie du Muséum d’histoire naturelle de Genève précise que dans son milieu naturel, une telle tortue n’aurait jamais survécu. "Pour échapper à ses prédateurs, une tortue rentre sa tête et ses pattes dans sa carapace. Avec ses deux têtes, Janus n’y arrive pas."

REPORTAGE - Avec Janus, la tortue à deux têtes du Muséum de Genève. Copier

Tortue dorlotée

Depuis 20 ans, une équipe est chargée de veiller et de chouchouter Janus. "Réveil à 7 heures du matin avec un bain 25 ou 26°C, indique Carole, l’une de ses nounous. Après c’est massage des pattes et repas avec des endives, du pain de sucre, beaucoup de chicorée". Nourriture Bio exclusivement ! Ensuite vers 10 heures, Janus rejoint son vivarium où ses fans peuvent l’admirer.

Alors reste cette question, un peu prise de tête et un brin philosophique. Janus est-il un animal à deux têtes ou deux animaux coincés dans un seul corps ? "Pour ma part, c’est un animal à deux têtes", explique Andréas Schmitz. Mais le scientifique hésite encore. "Janus a deux têtes et deux cerveaux indépendants. L’un peut décider d’aller à gauche, l’autre à droite… alors finalement, l’autre alternative n’est pas fausse non plus. Il n’y a pas vraiment de réponse claire." Seule certitude, la tortue à deux têtes du Muséum a depuis longtemps gagné le cœur des genevois. Janus est vraiment un sacré animal. Et un animal sacré.

La célèbre tortue grecque à deux têtes du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève fête ses 20 ans le 3 septembre. À cette occasion, le public peut venir se faire photographier dans une installation spéciale anniversaire.