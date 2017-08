Genillé : un cheval tombé dans une piscine secouru par les pompiers

Intervention pas banale à Genillé pour les pompiers de la commune et de Montrichard ce dimanche matin. Ils ont dû sortir un cheval d'une piscine en improvisant notamment des escalies avec des bottes de paille.

C'est une première pour les pompiers de Genillé et de Montrichard : jamais ils n'avaient eu à sortir un cheval d'une piscine. C'est arrivé ce dimanche matin à Genillé au lieu dit des pins. "Inca de la Grange", un cheval de concours à la retraite âgé de 20 ans est sorti de son pré sans que ses propriétaires ne sachent encore comment et est tombé dans leur piscine. Une piscine remplie, sans escaliers, avec une simple échelle en métal, autant dire inutile pour une bête d'environ 500kg.

Des bottes de paille en guise d'escaliers

Douze pompiers venant de Genillé et Montrichard sont donc intervenus sans bien savoir comment ils allaient pouvoir sortir l'animal de ce pétrin. Ils ont commencé par vider la piscine, puis ont improvisé un escalier avec des bottes de paille. Il a ensuite fallu convaincre l'animal effrayé et agité de l'utiliser. l'opération a pris au total plus de trois heures.Au final tout se termine bien, le vétérinaire appelé en urgence a examiné "Inca de la Grange" qui s'en tire avec quelques points de suture. Les pompiers quant à eux ont ajouté une corde de plus à leur arc.