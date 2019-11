Gérard Holtz et 19 vélocipédistes relient Paris à Rouen pour les 150 ans de la première course cycliste

Rouen, France

La route a été longue, surtout dans les derniers kilomètres, mais ils ont fini par arriver à Rouen vers 18 heures lundi 11 novembre 2019 ! Vingt hommes et femme sont partis de Paris samedi dernier sur leur vélocipède pour rejoindre Rouen en trois jours. Ce voyage sur cet ancêtre du vélo a pour but de célébrer les 150 ans de la première course cycliste de fond au monde.

Elle a eu lieu en novembre 1869 entre Paris et Rouen. "Avant cela, il s'agissait de course de lenteur car tenir en équilibre sur cette machine tient presque du miracle ! raconte Guy Gaudy, l'un des organisateurs. La Compagnie Parisienne et le journal Le Vélocipède illustré lancent l'idée d'une course longue distance et à cette époque c'est hallucinant d'imaginer qu'on peut aller de Paris à Rouen avec ces engins."

Il y a alors 200 inscrits mais seuls 32 arrivent à Rouen dans les délais, fixés à 24 heures.

Un "véritable défi"

Mais encore aujourd'hui, il est bien difficile de comprendre comment faire autant de kilomètres sur ce type d'engin... et les participants à l'aventure de ces jours-ci s'en sont bien rendus compte ! D'autant qu'ils n'ont pas été gâtés.

Froid, pluie, vent et même grêle, rien ne leur a été épargné. "C'est exactement ce que j'avais pressenti, c'est à dire que c'était très très difficile, s'amuse le célèbre commentateur du Tour de France Gérard Holtz, qui, dès qu'il est question de rendre hommage au cyclisme, est de la partie. Il y a la longueur de la route, mais aussi le mauvais temps, j'ai complètement gelé et trempé, et enfin, cela demande une énergie et un sens de l'équilibre hors du commun et je suis très âgé donc c'était un véritable défi."

"C'est un voyage dans le temps qui permet de ramener les gens à cette invention majeur que constitue le vélocipède."

Mais il l'a fait et avec bonne humeur puisque lors de l'étape à Amfreville-la-Mivoie, c'est lui qui a mis l'ambiance en entonnant Les Champs Elysées, en référence à leur départ deux jours plus tôt de la place de l'Etoile à Paris. Un chant repris en chœur par le public, ravi d'accueillir les 20 vélocipédistes. C'est le cas de Brigitte, curieuse de découvrir ces engins du passé : "Je regarde souvent le Tour de France et je voulais voir comment c'était avant", explique-t-elle, tout sourire.

C'est justement ce que voulait Guy Gaudy : "On vit ce qu'ont vécu les précurseurs, puisque c'était les tout débuts du cyclisme, et c'est en fait un voyage dans le temps qui permet de ramener les gens à cette invention majeur que constitue le vélocipède."

Et les vélocipédistes d'aujourd'hui ont beaucoup de respect pour ces précurseurs puisque le gagnant de la course il y a 150 ans l'avait terminée en seulement un peu plus de 10 heures...