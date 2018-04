Bretagne, France

L'offre d'emploi publiée le 21 mars dernier, est particulièrement détaillée ! "Enlever les toiles d'araignées, aspirer les rails des placards, entretenir les lustres" et puis "nettoyer systématiquement les faïences et la robinetterie de la salle d'eau", "entretenir le linge et ranger la vaisselle", ou encore "dépoussiérer les rambardes régulièrement ". Ce sont quelques unes des missions que devra remplir le prochain employé de maison de Madame le Recteur.

La formulation extrêmement détaillée de l'annonce fait réagir sur les réseaux sociaux. La Rectrice est moquée, et même caricaturée en aristocrate.

Mme le recteur quand les invités sont annoncés et qu'une toile d'araignée pend au lustre du Grand salon pic.twitter.com/ARbQ3QgWPe — ጃሠንሲ (@jahsensie) April 9, 2018

Avec les courbettes pendant le service des petits-fours chez Madaaaaame le recteur .. 🤢 pic.twitter.com/AnYPPWPrbz — Claire S.-F. (@ClaireSF11) April 8, 2018

L'employé devra participer au service des dîners dans les salons de réception

Parmi ses autres attributions, l'employé de maison participera au service des déjeuners et des dîners organisés dans les salons de réception attenants au domicile d'Armande Le Pellec-Muller. Là encore, la fiche de poste déchaîne les commentaires sur Twitter.

Elle devra porter livrée et perruque lors desdites réceptions de l’ambassadrice .. euhh pardon ... de Madame la Rectrice ...!

Une tradition Française ..😂😂 pic.twitter.com/KxUNJ6hRMD — HashkanoniX (@HaskhanoniX) April 8, 2018

Réception au rectorat : pic.twitter.com/UI3O3QfCtC — Andrés de Bradomín (@AndresdeBohemia) April 8, 2018

Le Rectorat n'a pas souhaité polémiquer. Le service de communication souligne toutefois que "le palais Saint-Melaine, où se trouvent les logements de la Rectrice, est composé essentiellement de salles de réunion."

L'annonce a été retirée ce lundi matin du site internet de Pôle emploi. Mais, selon les responsables de pôle emploi, cela n'a rien à voir avec la polémique, c'est parce que "le poste a trouvé preneur ".