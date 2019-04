Un tuyau mystère provoque l'arrêt des travaux sur la D368 aux Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau, France

Deux mois qu'un engin n'a pas approché la D368, un axe très fréquenté qui longe l'autoroute entre Les Pennes-Mirabeau et Martigues, au Nord de Marseille. La découverte d'un "tuyau inconnu", qui n’apparaît sur aucun plan, serait à l'origine de l'arrêt des travaux explique la maire des Pennes-Mirabeau, Monique Slissa. Donc par mesure de précaution, on n'y touche pas. Mais les riverains n'ont aucune idée des raisons pour lesquelles le chantier a stoppé.

Au milieu du terrain vague, des conduites de bétons abandonnées servent d'espace d'affichage sauvage. © Radio France - Louise Thomann

La zone est donc laissée telle quelle : la terre est toute retournée, des conduites de béton sont laissées là, à l'abandon. "Au début, des gens s'en sont servi comme d'une décharge" explique Virgile, un riverain. "Ils ont jeté des déchets, du placo, des immondices sur le côté" renchérit Stéphanie, qui habite juste au dessus du chantier. Depuis, les débris ont été nettoyé, et on a installé des plots de béton.

Une zone accidentogène pour les riverains

En plus de ça le carrefour est dangereux estime Pierre, un Pennois. "Pour tourner c'est assez compliqué. Avant il y avait une voie de dégagement sur la droite, maintenant il n'y en a plus. Et vu que ça arrive très fort derrière, si jamais vous oubliez le clignotant on vous pousse jusqu'à Saint-Victoret quoi". La longue déviation fait que certains prennent des risques pour l'éviter : Stéphanie, qui emprunte ce carrefour quatre fois par jours, craint l'accident à chaque passage. Une inquiétude partagée par la maire pennoise.