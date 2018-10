Jarsy, France

Les accidents de chasse se multiplient ces derniers jours en France. Le 13 octobre dernier notamment, un vététiste était tué par un chasseur à Montriond en Haute-Savoie. Pour éviter ces drames, le maire de Jarsy, dans le Massif des Bauges, a donc pris un arrêté. Il oblige les ramasseurs de champignons à porter un gilet fluorescent les jours de chasse (mercredi, jeudi, samedi et dimanche). Une décision qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Dans le village, les avis sont également partagés.

Un village coupé en deux

Pour certains, cette décision du maire n'est aucunement justifiée. Exemple avec Véronique, croisée en train de se promener en bordure de forêt avec ses enfants : "Si les chasseurs pouvaient déjà identifier leur cible avant de tirer, on n'en serait pas là ! Les autres usagers de la nature sont plus nombreux que les chasseurs, donc ce n'est pas à nous de nous plier à leur volonté." Le son de cloche est le même avec Miguel, photographe amateur, qui estime que cet arrêté est "une bêtise" : "Et pourquoi je ne mettrais pas un gilet pare-balles également ?!"

L'article de l'arrêté publié par le maire de Jarsy © Radio France - Boris Loumagne

En revanche, du côté des chasseurs, on est unanime : cet arrêté est tout à fait justifié. René habite à Jarsy, il est également chasseur : "Quand il y a une route ou un sentier, on fait attention mais quand un ramasseur de champignons se tient au milieu d'un bois, même si l'on tire sur un gibier, il peut également y avoir un balle perdue. Au moins, avec le gilet, les ramasseurs de champignons sont plus visibles."

L'arrêté municipal est notamment placardé à l'entrée des sentiers de randonnée © Radio France - Boris Loumagne

Du côté de la mairie de Jarsy, on laisse entendre que cet arrêté municipal est surtout symbolique. Certes, sur le papier, le port du gilet est obligatoire, mais dans les faits, la mairie se veut rassurante en précisant qu'il n'y aura pas de sanction pour les cueilleurs de champignons croisés dans les bois sans leur gilet.