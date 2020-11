Gilets jaunes : deux ans après, que sont devenues les vaches du rond-point à Saint-Etienne-du-Rouvray ?

C'est un rond-point incontournable de la Métropole rouennaise. L'entrée Est de l'agglomération mais aussi le théâtre des grandes mobilisations sociales. La grève des routiers en 1995, et plus récemment le mouvement des Gilets Jaunes, il y a tout juste deux ans. Depuis des années, le rond-point des vaches devait son nom à ses cinq statues de bovins plantées dans l'herbe. Elles n'y sont plus depuis que des individus ont dégradé l'installation en novembre 2018. "Il y en a une qui a complètement disparu" raconte Anne-Emilie Ravache, adjointe au maire de Saint-Etienne du Rouvray, "une qui a été tellement dégradée qu'elle ne peut plus être réparée, et deux qui sont bien abîmées mais réparables qui ont été mises à l'abri par la Ville". La cinquième a été complètement détruite par le feu. A l'époque, la municipalité a porté plainte mais on ne connaît toujours pas le ou les responsables de cet acte de vandalisme.

Quoiqu'il en soit, l'affaire avait ému les habitants de la commune. "Ça parait peut-être un peu futile pour certains mais ils ont été marqués par ces dégradations très importantes" témoigne l'élue. Depuis deux ans, le rond point des vaches n'en a plus que le nom. La municipalité espère pouvoir un jour les réinstaller mais se heurte à deux difficultés. "D"une part l'artiste avait utilisé un matériau très spécifique. D'autre part l'entreprise qui les avait fabriquées n'existe plus" explique Anne-Emilie Ravache. Il faut donc trouver une entreprise qui soit capable de les refaire à l'identique. A cela s'ajoute une troisième difficulté, celle du financement de l'opération. Chacune des statues a couté plusieurs milliers d'euros à l'époque et "pour l'instant, chacun comprendra qu'avec la crise du Covid, nous avons d'autres priorités" indique l'adjointe au maire.